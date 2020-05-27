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Совет Республики предложил мониторить, как на местах оказывают меры экономической поддержки

27 мая 2020 12:29
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Новости Беларуси. Мониторинг реализации указа о поддержке экономики на местах предлагает провести Совет Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Совет Республики предложил мониторить, как на местах оказывают меры экономической поддержки-1

27 мая сенаторы, ученые, представители бизнес-сообщества и госорганов совместно обсудили направления по стабилизации финансово-экономической ситуации в Беларуси.

Ключевую роль в поддержке наиболее уязвимых отраслей в период непростой эпидемиологической ситуации должны сыграть местные власти. Такие полномочия им предоставляет 143-й указ Президента о поддержке экономики. В частности, на местах можно принимать решения о предоставлении налогового кредита, а также снижении налогов на недвижимость и арендной платы.

Совет Республики предложил мониторить, как на местах оказывают меры экономической поддержки-4

Татьяна Рунец, председатель Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Совета Республики Национального собрания Беларуси:
В частности, планируется предложить выработать дополнительный комплекс мер по защите внутреннего рынка, в банковской сфере – по смягчению условий кредитования. Кроме того, предлагаем поручить правительству провести мониторинг реализации положений указов Президента Республики Беларусь, принятых в текущем году по поддержке экономики и субъектов хозяйствования. Там местным органам власти поручено предоставлять поддержку предприятиям, наиболее подверженным влиянию этой эпидемиологической ситуации. Мы считаем, что надо в обязательном порядке изучить, как тот или иной исполком подошел к решению этого вопроса.

Совет Республики предложил мониторить, как на местах оказывают меры экономической поддержки-7

Среди приоритетных мер стабилизации экономики также точечная поддержка предприятий. Для этого правительством сформирована рабочая группа во главе с первым вице-премьером.

# Закон # Экономика # Татьяна Рунец # Фотофакт

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