Совет Республики предложил мониторить, как на местах оказывают меры экономической поддержки

Новости Беларуси. Мониторинг реализации указа о поддержке экономики на местах предлагает провести Совет Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

27 мая сенаторы, ученые, представители бизнес-сообщества и госорганов совместно обсудили направления по стабилизации финансово-экономической ситуации в Беларуси. Ключевую роль в поддержке наиболее уязвимых отраслей в период непростой эпидемиологической ситуации должны сыграть местные власти. Такие полномочия им предоставляет 143-й указ Президента о поддержке экономики. В частности, на местах можно принимать решения о предоставлении налогового кредита, а также снижении налогов на недвижимость и арендной платы.

Татьяна Рунец, председатель Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Совета Республики Национального собрания Беларуси:

В частности, планируется предложить выработать дополнительный комплекс мер по защите внутреннего рынка, в банковской сфере – по смягчению условий кредитования. Кроме того, предлагаем поручить правительству провести мониторинг реализации положений указов Президента Республики Беларусь, принятых в текущем году по поддержке экономики и субъектов хозяйствования. Там местным органам власти поручено предоставлять поддержку предприятиям, наиболее подверженным влиянию этой эпидемиологической ситуации. Мы считаем, что надо в обязательном порядке изучить, как тот или иной исполком подошел к решению этого вопроса.