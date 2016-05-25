Снятие барьеров в строительной отрасли обсуждают 25 мая в Минске представители стран-участниц СНГ

Новости Беларуси. Обмен инновациями, конкурентоспособная цена и доступ на внешние рынки. Сегодня в Минске делегаты из 7-ми государств обсуждали взаимовыгодное сотрудничество в строительной отрасли в рамках Содружества Независимых Государств. Всего на 37-ом межправительственном совете к работе приступили 14 специальных комиссий, которые рассмотрят вопросы градостроения, ценообразования, экспертизы качества.

Одной из главных задач участники ставят создание единого правового пространства, которое поможет странам СНГ расширить географию экспорта стройматериалов и услуг, улучшить их качество, а также повысить градус сотрудничества в научной области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Калинин, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Мы должны рассмотреть ряд вопросов по повышению качества строительных услуг и материалов. Это один из первых вопросов. В этой связи мы будем рассматривать энергоэффективное жилищное строительство, что важно в области дальнейшей эксплуатации и в целом для экономики. Также будем рассматривать решение вопросов совместных инфраструктурных проектов.

Дмитрий Семенкевич, заместитель министра архитектуры и строительства Республики Беларусь:

Основная задача вот такого сотрудничества, такого взаимодействия – это, в первую очередь, снятие барьеров во взаимной торговле стройматериалами, в оказании услуг в строительной отрасли.