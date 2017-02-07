Новости Беларуси. Следственный комитет даст правовую оценку ограничениям поставок белорусской сельхозпродукции в Россию. Речь может идти возбуждении уголовного дела по 249-ой статье Уголовного кодекса «Дискредитация деловой репутации конкурента».

Сейчас оперативники, специалисты Госконтроля, Минсельхозпрода и других ведомств проверяют перерабатывающие предприятия, которые столкнулись с запретом на поставки в Россию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вероника Посметьева, старший оперуполномоченный по особо важным делам главного управления по борьбе с экономическими преступлениями криминальной милиции МВД Республики Беларусь:

Министерство внутренних дел Республики Беларусь располагает данными о том, что отдельные должностные лица Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации Россельхознадзор в интересах, не связанных с их профессиональной деятельностью, без наличия достаточных оснований и в нарушение норм международного права ограничивали возможность реализации белорусской продукции на территории Российской Федерации.

По решениям Россельхознадзора только в Минской области ограничивались поставки продукции 96 сельхозпредприятий. Прямые убытки составили более пяти миллионов рублей. По каждому случаю проведут тщательное разбирательство.