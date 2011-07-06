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Ситуация на валютном рынке Беларуси стабилизируется в самое ближайшее время

06 июля 2011 14:00
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Так премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович прокомментировал итоги работы экономики за последние месяцы.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларуси:
В мае мы сработали впервые за многие годы с положительным внешнеторговым сальдо в 120 млн долларов. Плюс это по всем видам деятельности, товарам и услуга. Таким образом, выравнивается платежный и торговый баланс. Это говорит о том, что возможно в самое ближайшее время мы обеспечим стабилизацию на валютном рынке страны в целом.

Такое заявление Михаил Мясникович сделал, посещая холдинг «Беломо». Он объединяет несколько производств оптико-технического профиля в стране.

Правительство выступает за создание в Беларуси подобных промышленных холдингов в разных сферах. Вместе легче конкурировать на мировом рынке.

Предприятия этого комплекса выпускают приборы наблюдения, оптику для стрелковых прицелов и лазеров, тормозные узлы для большегрузов, счетчики газа. 70% продукции идет на экспорт, что стабильно дает доход. Упор должен быть сделан на увеличение инновационной продукции, считают в Совмине. Расширить необходимо производство медоборудования.

На предприятии вовремя нашли свои ниши и оперативно реагировали на потребности рынка, выполняли самые разные заказы. Такая мобильность позволила сохранить и само производство, и специалистов.

С коллективом сегодня встретился глава правительства. Всего в «Беломо» работает более 6 тысяч человек, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Работники предприятия:
Зарплату выплачивают вовремя. Условия вполне приемлемые. 

Зарплата выплачивается вовремя. У нас по колдоговору все предусмотрено, все соблюдается.

Денег, конечно, всегда хочется больше. Но зарплата, в  принципе, достойная.

# Экономика # Мясникович # Белоруссия

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