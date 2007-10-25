Система экономического правосудия Беларуси отмечает 85-летие

Международная научно-практическая конференция, посвященная этому событию, собрала 25 октября в столице представителей более чем 20 государств. Зарубежные коллеги не только делятся положительным опытом, но и рассказывают об ошибках. Проведение подобной конференции значительно повышает авторитет судебной власти республики на международном уровне. А также позволяет показать, что экономические партнеры найдут в Беларуси надежную правовую защиту и будут смелее идти к нам с инвестициями и взаимовыгодными предложениями.