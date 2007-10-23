Беларусь экономически заинтересована в сотрудничестве с балтийским регионом

Представители крупнейших электроэнергетических компаний Европы собрались в Вильнюсе. 23 октября здесь пройдет заседание руководящего состава комитета БАЛ ТРЕЛ. Тема встречи - общий рынок электроэнергии в регионе Балтийского моря и обеспечение надежности поставок. В мероприятии примет участие и делегация "Белэнерго". В концерне пояснили, что Беларусь заинтересована в расширении взаимодействия в сфере электроэнергетики со странами региона Балтийского моря. В частности, наши энергетики хотели бы реализовать с участием Польши и Литвы проект по строительству линии электропередачи в направлении Польши. Это позволит обеспечить экспорт и транзит электроэнергии.