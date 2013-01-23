Швеция планирует наращивать торгово-экономическое взаимодействие с Беларусью

Новости Беларуси. Швеция заинтересована в наращивании торгово-экономического взаимодействия с Беларусью. Накануне наши представители провели встречу с делегацией из этой страны. Причем по инициативе шведской стороны.

В настоящее время показатели экономического взаимодействия весьма позитивные. Товарооборот за 2012 год сохранил динамику, увеличился приток прямых шведских инвестиций в экономику Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Елена Купчина, заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь:

Часто политика разъединяет, а объединяет экономика и культура. Несмотря на вот этот кризис наших отношений, которые возникли, как вы знаете, не по белорусской вине, это мягко сказано, тем не менее показатели экономического взаимодействия у нас очень хорошие. В прошлом году, по сравнению с позапрошлым, цифры и динамика позитивная, и даже в 3 раз увеличился приток прямых шведских инвестиций в экономику Беларуси. То есть это говорит о том, что мы интересны друг другу.