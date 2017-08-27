Сергей Яковчик: «В ближайшей перспективе будет создан первый белорусский электротрактор»

На вопросы корреспондента программы «Неделя» на СТВ отвечает генеральный директор научно-практического центра по механизации сельского хозяйства НАН Беларуси Сергей Яковчик.

Оказывается, погоня за мощностью, скоростью, даже дизайном – это прерогатива производителей не только спортивных машин, но и сельскохозяйственной техники. На самом ли деле это так? И насколько реально в Беларуси создать суперкомбайн, который поручил разработать Президент на днях?

Сергей Яковчик, генеральный директор научно-практического центра по механизации сельского хозяйства НАН Беларуси:

Есть поля, отдельные хозяйства и целые районы, урожайность возделывания зерновых у которых приблизилась к 80 и 100 центнеров с га. Безусловно, на таких полях необходимо использование новой современной инновационной техники с высокой производительностью, шириной захвата, с высокой пропускной способностью молотильного барабана. Все это позволит нам в оптимально короткие сроки собрать урожай, минимизировать либо исключить потери.

Немцы хвастаются 12-метровой жаткой, американцы – какой-то суперпроходимостью. Насколько мы конкурентоспособны?

Сергей Яковчик:

Мы создаем технику в первую очередь для себя, но опять-таки с высоким экспортным потенциалом. По некоторым позициям и превосходящим мировые аналоги. Ведь западная техника создана для их конкретных условий без учета почвенно-погодных условий Республики Беларусь. А у нас все это есть. Мы знаем наши почвы, нашу контурность полей.

Работа на полях не ограничивается только уборкой зерновых, сейчас и сев идет, и уборка овощей. Какие есть новинки в этих нишах?

Сергей Яковчик:

Еще до недавнего времени отсутствовали машины для уборки капусты, ягод, плодов (яблок, груш, морковки в том числе). Сегодня все эти позиции у нас закрыты. Разработаны машины, именно обеспечивающие механизацию вот этих сложнейших и наиболее трудоемких технологических процессов с целью уйти от ручного труда.

Раньше в ручную все это собирали, силами студентов?

Сергей Яковчик:

Студентов, военных.

А как сейчас выгоднее: создавать многофункциональные машины или отдельно такие профильные?

Сергей Яковчик:

Все-таки мы идем на унификацию и создание модульных разработок. Чтобы сегодня наш производитель, приобретая машину, мог за короткий промежуток времени, в зависимости от необходимости, путем минимальных каких-то усилий ее преобразовать, перестроить в другую машину. Трансформеры. Как конструкторы мы можем оперативно сегодня прямо на сельскохозяйственной площадке либо на мехдворе в хозяйстве преобразовать и получать машину другого назначения.

Сейчас такой тренд – электромобили. На этой неделе презентовали белорусский. И есть ли будущее в сельскохозяйственной технике?

Сергей Яковчик:

В ближайшей перспективе, я считаю, у нас будет создан первый белорусский электротрактор. Все-таки мы движемся к роботизации техники, очень большое внимание в наших исследованиях и разработках уделяется точному земледелию, то есть умной технике. Когда машину будет работать в перспективе, уже в ближайшей, я это вижу, без механизатора, будет вестись система подруливания либо вождения автоматическое, либо через GPS-навигацию. То есть это машины будущего, завтрашнего дня.