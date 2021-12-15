Сергей Черёмин: мы наблюдаем рост связей между белорусскими партнёрами и московскими компаниями

Новости Беларуси. Расширение сотрудничества в сфере промышленности, строительства и транспорта. Двустороннее взаимодействие Беларуси и Москвы обсудили в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В столичной мэрии прошло заседание Рабочей группы под руководством председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева.

Сергей Черемин, министр правительства Москвы, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы:

Сегодня мы наблюдаем стабильный рост внешнеэкономических связей между белорусскими партнерами и московскими предпринимателями и компаниями, в том числе между различными департаментами правительства Москвы. Я уверен, что эти связи будут прочными и в дальнейшем только расширяться.