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Сергей Черёмин: мы наблюдаем рост связей между белорусскими партнёрами и московскими компаниями

15 декабря 2021 15:21
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Новости Беларуси. Расширение сотрудничества в сфере промышленности, строительства и транспорта. Двустороннее взаимодействие Беларуси и Москвы обсудили в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В столичной мэрии прошло заседание Рабочей группы под руководством председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева.

Сергей Черёмин: мы наблюдаем рост связей между белорусскими партнёрами и московскими компаниями-1

Делегацию российской стороны возглавил руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черемин.

Сергей Черёмин: мы наблюдаем рост связей между белорусскими партнёрами и московскими компаниями-4

Обсудили итоги совместной работы, отметили позитивную тенденцию формирования кооперативных связей и поговорили о дальнейших перспективах.

Сергей Черёмин: мы наблюдаем рост связей между белорусскими партнёрами и московскими компаниями-7

Сергей Черемин, министр правительства Москвы, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы:
Сегодня мы наблюдаем стабильный рост внешнеэкономических связей между белорусскими партнерами и московскими предпринимателями и компаниями, в том числе между различными департаментами правительства Москвы. Я уверен, что эти связи будут прочными и в дальнейшем только расширяться.

Сергей Черёмин: мы наблюдаем рост связей между белорусскими партнёрами и московскими компаниями-10

«Очень хорошие перспективы по поставкам автобусов, электробусов». Кухарев рассказал о сотрудничестве с Москвой.

# Беларусь-Россия # Экономика # Сергей Черемин # Владимир Кухарев # Фотофакт

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