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«Очень хорошие перспективы по поставкам автобусов, электробусов». Кухарев о сотрудничестве с Москвой

15 декабря 2021 15:22
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Новости Беларуси. Расширение сотрудничества в сфере промышленности, строительства и транспорта. Двустороннее взаимодействие Беларуси и Москвы обсудили в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В столичной мэрии прошло заседание Рабочей группы под руководством председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева.

«Очень хорошие перспективы по поставкам автобусов, электробусов». Кухарев о сотрудничестве с Москвой-1

Делегацию российской стороны возглавил руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черемин. Обсудили итоги совместной работы, отметили позитивную тенденцию формирования кооперативных связей и поговорили о дальнейших перспективах.

«Очень хорошие перспективы по поставкам автобусов, электробусов». Кухарев о сотрудничестве с Москвой-4

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
Сегодня мы обсудили, что у нас очень большие перспективы по самым различным направлениям деятельности. Мы сегодня обсудили вопросы, касающиеся сотрудничества в области промышленности. Это вопросы, касающиеся транспорта, очень хорошие перспективы по поставкам автобусов, электробусов. Мы видим, что можем плодотворно работать в этом направлении.

«Очень хорошие перспективы по поставкам автобусов, электробусов». Кухарев о сотрудничестве с Москвой-7

Также обсуждалось участие в реновации жилого фонда российской столицы, совместное сотрудничество в проектировании метро. Очередное заседание Рабочей группы российская сторона предложила провести в Москве.

Сергей Черёмин: мы наблюдаем рост связей между белорусскими партнёрами и московскими компаниями. Подробнее здесь.

# Беларусь-Россия # Экономика # Сергей Черемин # Владимир Кухарев # Фотофакт

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