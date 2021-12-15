«Очень хорошие перспективы по поставкам автобусов, электробусов». Кухарев о сотрудничестве с Москвой
Новости Беларуси. Расширение сотрудничества в сфере промышленности, строительства и транспорта. Двустороннее взаимодействие Беларуси и Москвы обсудили в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В столичной мэрии прошло заседание Рабочей группы под руководством председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева.
Делегацию российской стороны возглавил руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черемин. Обсудили итоги совместной работы, отметили позитивную тенденцию формирования кооперативных связей и поговорили о дальнейших перспективах.
Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
Сегодня мы обсудили, что у нас очень большие перспективы по самым различным направлениям деятельности. Мы сегодня обсудили вопросы, касающиеся сотрудничества в области промышленности. Это вопросы, касающиеся транспорта, очень хорошие перспективы по поставкам автобусов, электробусов. Мы видим, что можем плодотворно работать в этом направлении.
Также обсуждалось участие в реновации жилого фонда российской столицы, совместное сотрудничество в проектировании метро. Очередное заседание Рабочей группы российская сторона предложила провести в Москве.
Сергей Черёмин: мы наблюдаем рост связей между белорусскими партнёрами и московскими компаниями. Подробнее здесь.