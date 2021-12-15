«Очень хорошие перспективы по поставкам автобусов, электробусов». Кухарев о сотрудничестве с Москвой

Новости Беларуси. Расширение сотрудничества в сфере промышленности, строительства и транспорта. Двустороннее взаимодействие Беларуси и Москвы обсудили в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В столичной мэрии прошло заседание Рабочей группы под руководством председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Сегодня мы обсудили, что у нас очень большие перспективы по самым различным направлениям деятельности. Мы сегодня обсудили вопросы, касающиеся сотрудничества в области промышленности. Это вопросы, касающиеся транспорта, очень хорошие перспективы по поставкам автобусов, электробусов. Мы видим, что можем плодотворно работать в этом направлении.