Сегодня каждый третий килограмм конфет в Беларуси импортный

При этом, 90% привозных сладостей можно без проблем выпускать у себя.

Правительство считает, что отечественным кондитерам нужно, во-первых, за счет модернизации увеличить производства. Тем самым мы будем лучше насыщать рынок и конкурировать с заграничными конфетами. А во-вторых, больше самим продавать на экспорт, зарабатывать валюту.

Полностью, конечно, от импорта избавиться невозможно. Однако ситуация, при которой продается за рубеж в два раза меньше, чем закупается, и есть причина отрицательного внешнеторгового сальдо.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Необходимо резко наращивать объемы производства и ориентировать практический прирост 50/50. 50 – для внутреннего рынка и 50 – на экспорт. Если это не сделаем, мы будем все время поддавливаться экспортерами.

Какое мощное развитие получает кондитерская отрасль в России, Украине. Мы в этом плане отстаем.

В «Белгоспищепроме» мощности отрасли планируют увеличить наполовину. За пятилетку на кондитерских фабриках Беларуси запустят 28 новых технологических линий. Это позволит серьезно расширить ассортимент выпускаемой продукции, повысить ее качество. При этом снизится доля ручного труда.

С введением двух новых линий на предприятии мощность по выпуску конфет увеличиться сразу на четверть, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». В следующем году на фабрике планируется построить еще две новые линии. Главная цель – повышение конкурентоспособности.

Кстати, белорусские сладости постепенно, но верно продвигаются и на мировые рынки.

Наталья Кот, генеральный директор СОАО «Коммунарка»:

Уровень экспорта по нашему предприятию за последние месяцы достиг 200% по сравнению с прошлым годом.

Мы понимаем, что сегодня самая главная задача для нашего предприятия, для выживания – повышение экспорта. Для этого в 2011 году предприятие планирует освоить около 8 млн евро – вложения в инвестиции.

Иван Данченко, председатель концерна «Белгоспищепром»:

В основном наши кондитерские предприятия будут развиваться за счет собственных средств. Привлечение кредитных ресурсов как наших банков, так и иностранных.

Кроме этого, отечественной кондитерской промышленности предстоит научиться активнее торговать. Ведь в большинстве случаев товаром просто заполняются полки в магазинах.

Премьер страны рекомендует предлагать продукцию непосредственно покупателю. Через расширенную фирменную сеть, совмещенную с точками питания.

Условились в ближайшее время открыть в Минске сотню таких объектов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». В динамику развития кондитерского рынка Беларуси должен вписаться и частный бизнес.