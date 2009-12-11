Сделка на $280 млн.: Сбербанк купил 93% акций БПС-банка

Александр Лукашенко одобрил соответствующее соглашение и встретился с председателем правления Сбербанка Германом Грефом.

Согласно условиям сделки, БПС-банк перейдет в собственность Сбербанка до конца этого года. Российская сторона получит 93% обыкновенных акций БПС-Банка по цене 33 цента за штуку. 280 млн. долларов от продажи поступят в бюджетный фонд национального развития Беларуси. Кстати, переговоры по БПС-банку велись, в том числе, и на высшем уровне. Изначально российская сторона предлагала купить банк за 150 млн. долларов. Однако окончательная сумма выросла почти вдвое. Президент своим указом одобрил сделку.

Александр Лукашенко:

Крупнейший банк Российской Федерации приходит в Беларусь и будет собственником одного из крупнейших белорусских банков, что для России тоже выгодно. Президент Медведев на заседании сказал, что Россия очень заинтересована в том, чтобы присутствовать на банковском рынке Беларуси, и рассказал мне, что он в курсе этой сделки и абсолютно ее поддерживает. Мы также в этом очень заинтересованы. Нужно подумать о схемах поддержки наших товаропроизводителей через Ваш банк в Российской Федерации. Более того, руководители России сами об этом говорят: у вас есть договоренность со Сбербанком, мы не против, чтобы такая поддержка через наш Сбербанк была оказана белорусским товаропроизводителям.

Сегодня уже на встрече с белорусским Президентом, стороны договорились о большой программе сотрудничества. Первое ее направление связано с развитием непосредственно БПС-банка. Следующее направление — это сотрудничество Беларуси и Сбербанка по инвестициям в промышленность и энергетику, создание механизмов торгового финансирования. Еще одно связано с взаимодействием по привлечению средств для бюджетных целей Беларуси.

Герман Греф, председатель правления Сбербанка Российской Федерации:

Мы сегодня обсуждали все три эти составляющие. Важно, что мы в очень короткие сроки с момента нашей предыдущей встречи с Президентом договорились по всем этим вопросам и сегодня приступаем к реализации всех этих соглашений. Мы верим в будущее белорусского рынка. Для нас очень важно присутствие здесь.

В ближайшее время Сбербанк планирует значительно расширить бизнес БПС-Банка, для этого потребуется увеличить капитал. Россияне собираются инвестировать в банк более 300 млн. долларов, а также привлечь внешних инвестиций на сумме более 2 млрд. долларов.

Кроме этого, Сбербанк выступит организатором выпуска белорусских еврооблигаций на сумму 2 млрд. долларов, и гособлигаций Беларуси на российском рынке в объеме до 15 млрд. российских рублей. Есть договоренность о прямом кредитовании белорусских предприятий.

Петр Прокопович, председатель правления Национального банка Республики Беларусь:

Самое важное — это сам факт прихода крупнейшего российского банка, одного из крупнейших мировых банков в Республику Беларусь в год всемирного экономического кризиса. Это говорит о том, что в Беларуси банковская система стабильна, привлекательна для внешних инвесторов, и мы очень довольны тем, что именно российский банк в это трудное время пришел в Республику Беларусь и те проекты, которые намечены, дают хорошую перспективу.

БПС-Банк скорей сего ожидает ребрендинг. Новое название пока не разглашается, но известно, что поменяется многое. Новый собственник обещает, что никаких «чисток» по персоналу не будет. Сделка поможет банку обзавестись новейшими технологиями, откроются дополнительные возможности по привлечению средств для реализации белорусских инвестпроектов.