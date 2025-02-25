FT: США могут скоро снять санкции с РФ

Соединенные Штаты вскоре могут отменить санкции в отношении России, сообщает Financial Times, пишет РИА Новости. Прибывшие на переговоры в Саудовскую Аравию представители России сделали заманчивые деловые предложения, чтобы мотивировать Трампа.

На минувшей неделе в Эр-Рияде состоялись американо-российские переговоры на высоком уровне с участием главы МИД РФ Сергея Лаврова, помощника президента РФ Юрия Ушакова и главы РФПИ Кирилла Дмитриева с российской стороны и помощника президента США по нацбезопасности Майка Уолтца, госсекретаря Марко Рубио и спецпосланника по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа с американской. Они обсуждали начало переговоров по Украине.

Обе делегации заявили о позитивных результатах и договоренности решать проблемы совместными усилиями. Кремль отметил, что Россия справится с санкционным давлением, а Запад не признает провал санкций.