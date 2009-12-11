Сбербанк России купил 93% акций БПС-банка

Александр Лукашенко одобрил соответствующее соглашение и встретился с председателем правления Сбербанка Германом Грефом.

БПС-Банк входит в четверку крупнейших в республике. Основная его функция – финансирование внешней торговли. Со сменой владельца его собственный капитал увеличится на 50 миллионов долларов. Это должно придать импульс к привлечению средств для реализации белорусских инвестпроектов. Согласно подписанному документу,

Сбербанк России также выступит организатором выпуска белорусских еврооблигаций на два миллиарда долларов.

Александр Лукашенко:

Крупнейший банк Российской Федерации приходит в Беларусь и будет собственником одного из крупнейших белорусских банков, что для России тоже выгодно. Президент Медведев на заседании сказал, что Россия очень заинтересована в том, чтобы присутствовать на банковском рынке Беларуси, и рассказал мне, что он в курсе этой сделки и абсолютно ее поддерживает. Мы также в этом очень заинтересованы. Нужно подумать о схемах поддержки наших товаропроизводителей через Ваш банк в Российской Федерации. Более того, руководители России сами об этом говорят: у вас есть договоренность со Сбербанком, мы не против, чтобы такая поддержка через наш Сбербанк была оказана белорусским товаропроизводителям.

Сегодня же стороны договорились о большой программе сотрудничества. Первое ее направление связано с мерами по развитию БПС-банка, а это сотни миллионов долларов прямых инвестиций в капитал и миллиарды долларов привлеченных средств. Другое направление — это сотрудничество Беларуси и Сбербанка России по инвестициям в промышленность и энергетику, создание механизмов торгового финансирования. Еще одно связано с взаимодействием по привлечению средств для бюджетных целей Республики Беларусь.

Герман Греф, председатель правления Сбербанка Российской Федерации:

Мы сегодня обсуждали все три этих составляющих. Важно, что мы в очень короткие сроки с момента нашей предыдущей встречи с Президентом договорились по всем этим вопросам и сегодня приступаем к реализации всех этих соглашений. Мы верим в будущее белорусского рынка. Для нас очень важно присутствие здесь.

Петр Прокопович, председатель правления Национального банка Республики Беларусь:

Самое важное — это сам факт прихода крупнейшего российского банка, одного из крупнейших мировых банков в год всемирного экономического кризиса. Это говорит о том, что в Беларуси банковская система стабильна, привлекательна для внешних инвесторов, и мы очень довольны тем, что именно российский банк пришел в Республику Беларусь и те проекты, которые намечены, дают хорошую перспективу.