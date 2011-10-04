С участием иностранного капитала в Беларуси построят более 40 логистических центров

Они будут обслуживать не только внутренний рынок, но и транснациональные потоки. Сегодня в Минске собрались представители крупнейших транспортных компаний мира, чтобы обсудить возможности для инвестирования.

Круглосуточная оживленность на республиканских магистралях очевидна. Каждая вторая большегрузная машина — с иностранными номерами. Благодаря такому выгодному географическому положению страна в этом году на транзите заработает около 2,5 миллиардов.

Павел Божанов, начальник управления стратегического развития, координации и инвестирования транспортных систем Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:

Сейчас как никогда развиваемся, потому что сейчас товарообмен между странами тихоокеанского азиатского региона и Европы активно после кризиса возрастает. Мы — то удобное транспортное звено, которое, как мост, как раз обеспечит доставку этих грузов.

Заработать на транзите больше — реально. Благодаря логистическим центрам. Арифметика экономии проста: сейчас большегруз реально разгрузить за 40 минут, раньше на это уходили сутки. Потому до 2015 года планируется создать около 50 таких центров. 41 уже на стадии строительства.

Вячеслав Сикорский, директор логистической компании:

Практически, мы завершаем стройку и планируем ввести центр в действие 1 ноября. В основном, это транзитные грузы.

25 проектов реализуется по государственной программе, а 16 — это дополнительные проекты по инвестиционным договорам, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Иван Щербо, министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:

Есть интерес у иностранных компаний. И интерес создаваемым логистическим центрам, которые создаются в рамках утвержденной правительством программы, те задумки, которые у нас есть для того, чтобы завершить эту программу с пятьюдесятью центрами в Республике Беларусь, — я уверен, она воплотится в жизнь.

Фредди Опсомер, инвестор (Бельгия):

На самом деле, Беларусь интересна как страна, которая предоставляет выход на рынки Азии и стран СНГ, а также она является мостом, который позволяет перейти в Евросоюз. Это транзитно-стратегическое положение очень интересно, и именно поэтому мы выбрали место возле Национального аэропорта «Минск» и реализуем там свой проект.

Это один из самых грандиозных мультипроектов. В минском районе появится многофункциональный логистико-транспортный центр с бельгийским капиталом. Инвесторы отмечают, что в этом регионе спрос превышает предложение, а значит бизнесу быть.