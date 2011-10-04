Карягин: Многообразный слой предпринимателей способен предложить инвестору тысячи различных интересных вариантов

Бизнес-сообщество не впервые выдвигает свою платформу. Туда включают предложения, которые улучшают условия для работы предпринимателей.

Нынешний документ — пятый по счету. Поэтому опыт диалога уже имеется. Тем более, что процентов сорок замечаний и предложений правительством учитывается и выполняется. Но вот встреча в формате прямого общения проходит впервые.

В зале президиума, где обычно собираются исключительно чиновники, сегодня и руководители крупнейших бизнес-ассоциаций страны. Они представляют интересы предпринимателей и свои предложения. В этом году число субъектов хозяйствования в стране возросло — их уже зарегистрировано почти 40 тысяч. На частников готовы сделать ставку.

Николай Снопков, министр экономики Республики Беларусь:

Принимая во внимания тренды развития малого и среднего предпринимательства в странах Европейского союза, а также в странах бывшего СССР, Министерство экономики Республики Беларусь полагает приоритетными три основных фактора, которые создадут основу долгосрочного экономического роста: конкуренция, институт собственника и дебюрократизация.

Под марку нынешнего года предприимчивости сделано уже немало. В рамках программного для бизнесменов документа — Директивы №4 — например, упрощено ценовое законодательство, введен рекомендательный характер тарифной сетки, сокращен перечень первичных учетных документов. Но в 2012 правительство намерено войти с полным пакетом правовых актов прямого действия.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

2012 год станет годом сбалансированного развития, стабильности на потребительском и валютном рынках. Да, при этом будет проводиться жесткая денежно-кредитная и бюджетно-налоговая политика. Эмиссионные ресурсы, направляемые в экономику, будут резко ограничены, планируется их жесткое лимитирование в рамках согласованных международных обязательств Беларуси.

Бизнес ратует за право нанимать работников не из числа членов своих семей. Это еще тема для обсуждения. А вот идею передавать частнику арендуемую недвижимость в собственность правительство поддержало. Сегодня 90% предпринимателей ведут дела на основе долгосрочной аренды. Правда, этот процесс должен идти «эволюционно» и продуманно.

Владимир Карягин, председатель Республиканской конфедерации предпринимательства:

На уровне регионов, отраслей, различных предприятий многообразный слой предпринимателей способен сегодня предложить инвестору тысячи различных интересных вариантов и быть интересными для инвестиций. Вот почему премьер-министр обозначил тему: арендатор должен стать собственником.

Налоговая система, которая не позволяет Беларуси выйти на более высокий уровень рейтинга Всемирного банка по условиям ведения бизнеса, будет пересмотрена, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Груздов, директор департамента по предпринимательству Министерства экономики Республики Беларусь:

Будет звучать вопрос о необходимости пересмотра существующего налогообложения. Прежде всего, с точки зрения не только снижения процентной нагрузки, сколько с точки зрения уменьшения административных подходов и барьеров.

Встреча длилась вдвое больше, чем планировали. Но сами участники назвали разговор конструктивным. В диалоге находить взаимовыгодное решение проблем всегда проще.