Минэкономики: Изменение в 20 рублей не говорит о том, что это критично и надо сразу паниковать

Колебание курса белорусского рубля на допсессии валютно-фондовой биржи — естественный рыночный процесс. Таково мнение экспертов Национального банка Беларуси.

Сегодня на очередных торгах курс доллара возрос на 0,3% и установился на уровне Br7650 за $1. Курс евро составил 10 420 рублей. Российская валюта подорожала на 7 рублей. Ее курс сегодня закрепился на уровне 241 рубль.

На сегодняшних торгах спрос на инвалюту несколько превысил предложение, в связи с чем произошло небольшое снижение курса белорусского рубля. Нацбанк по-прежнему воздерживается от интервенций и занимает наблюдательную позицию, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Итоги сегодняшних торгов прокомментировали также в Минэкономики.

Александр Ярошенко, заместитель министра экономики Республики Беларусь:

Вы уже привыкли, что наша национальная валюта устойчиво укрепляется к доллару США и, в общем-то, это действительно положительная тенденция. Изменение в 20 рублей не говорит о том, что это критично и надо сразу паниковать и бежать в обменный пункт. Время есть, возможности для того, чтобы отследить эту тенденцию, у страны есть. А основной регулятор этого рынка — Национальный банк — я думаю, держит руку на пульсе. И никаких тут я не вижу проблем.