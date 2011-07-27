Русый: В этом году мы обеспечим свою хлебопекарную отрасль, крупяную и мукомольную промышленность

Четверть нового урожая уже в амбарах. Аграрии используют каждую погожую минуту, чтобы убрать зерно с поля. При этом отмечают: нынешняя урожайность хлебного колоса гораздо выше, чем в прошлом году.

Сейчас средняя по стране урожайность зерновых — 32,5 центнера с гектара. И с каждым днем этот показатель растет. Причем, и качество зерна — достаточно высокое.

Михаил Русый, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Клейковина — 28%. 550 тысяч тонн пшеницы мы решили заготовить, и я думаю, заготовим с запасом 600 тысяч — обеспечим свою хлебопекарную отрасль, крупяную и мукомольную промышленность.

Для своевременной и качественной уборки зерновых в Беларуси созданы все условия. Для этого открыта кредитная линия на покупку топлива, закуплено свыше тысячи единиц новой техники, установлены сушильные комплексы. И сегодня премьер-министр выехал в Кореличский район оценить работу аграриев.

Важно не только собирать урожай, но и заготавливать корма, отметил Михаил Мясникович. Новые технологии уже используют практически во всех районах страны. Ведь иметь кормовую базу европейского уровня в каждом хозяйстве — ближайшая перспектива. Сегодня новые методы животноводства и земледелия внедряют и повсеместно. К примеру, здесь выращенная по рекомендациям ученых пшеница дала урожайность свыше 40 центнеров с гектара.

Положительно оценив работу аграриев, глава правительства пообщался с трудовым коллективом Кореличского льнозавода и познакомился с работой предприятия. Ведь организации льняной отрасли страны должны выйти на рентабельную работу. И правительство держит этот вопрос на особом контроле.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Идет достаточно большая государственная дотация и поддержка льноводства. Предприятия отрасли должны сегодня серьезно работать над качеством выпускаемой продукции, просчитывать экономику своих проектов. Пока мы работаем над этими проблемами, чтобы весь технологический цикл сделать рентабельным.

Особое внимание сейчас уделяют проекту по реконструкции и модернизации Оршанского льнокомбината, как основного переработчика льноволокна в Беларуси. Проект предполагает не только замену оборудования, но и выпуск качественной готовой продукции. Всего в Беларуси модернизируют по европейским технологиям 10 льнозаводов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Экономика проста — цены на мировых рынках на льноволокно растут. И белорусские производители должны воспользоваться этим.