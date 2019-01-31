Беларусь и Сербия будут активнее сотрудничать в сфере в промышленной кооперации

Новости Беларуси. 31 января в Минске прошла встреча межправительственной группы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Четыре десятка специалистов из двух стран подвели итоги совместной работы – у нас отличные политические отношения, а вот экономический потенциал используем не в полной мере. Задача-минимум – выйти на полумиллиардный товарооборот. Упор на совместные производства. Некоторые из них по сборке белорусских автобусов уже успешно работают в Сербии, а наши промышленные гиганты МТЗ и МАЗ используют комплектующие из этой балканской страны.

Драган Стеванович, государственный секретарь Министерства экономики Сербии:

Мы рассматривали различные отрасли. Говорили о промышленности, сельском хозяйстве, туризме, науке и технологиях, IT-сфере. Обсуждали механизмы, каким образом помочь бизнесменам Беларуси и Сербии, чтобы поднять уровень обоих экономик.

Владимир Колтович, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Белорусская сторона сообщила о своей заинтересованности в участии в тендерах и в организации поставок автобусов и грузовых машин с двигателями на газовом топливе для государственных структур Сербии, а также в совместном производстве пожарных машин для использования в специфических условиях города.