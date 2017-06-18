«Розничные сети вступили в активную конкуренцию»: почему белорусским товарам тяжело попасть на прилавки и как это влияет на цены

Новости Беларуси. Здоровая цена рождается в здоровой конкуренции. Формула, которую преподают еще начинающим экономистам, да и каждая домохозяйка знает: где есть выбор, всегда можно купить дешевле. Но у всех ли производителей одинаковый пусть, а значит и равные права на магазинных полках. После серии жалоб пищевых предприятий этим вопросом задались в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли. Здесь анонсировали масштабное расследование ситуации в магазинах. Речь идет «о дискриминационных условиях доступа товаров в торговые сети», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Представители производителей:

Пробиться в торговые сети очень сложно. Некоторые требуют тестовые продажи, некоторые говорят, что у них договорные отношения с другими предприятиями и они не хотят видеть нас на полках.

Нам просто был закрыт доступ, нас заместила российская продукция.

Все эти слова к монополистам. А, вернее, к ретейлам, которые почему-то решили: производитель отечественный им не нужен. Не всем, но условия поставили такие, чтобы не то, что прохода, дохода у них не было. Странненько.

Игорь Ильин, первый заместитель директора предприятия по производству безалкогольных напитков:

Если крупные ритейлеры составляют в наших объемах 30%, то 70% магазины получают дискриминационные цены. И в итоге рост цен, беднеет наше население. Нам эти доходы, в общем-то, не нужны.

В свою очередь представители крупных торговых сетей выбрали позицию для себя правильную и нужную. Если что-то хотите от нас, значит мы вам нужны.

Виталий Татаров, исполнительный директор Ассоциации розничных сетей:

Розничные сети за последнее время вступили в стадию активной конкуренции и, соответственно, они вынуждены повышать критерии по отбору товаров. Сети уверены, что повышение данных критериев отбора благотворно скажется и на производители, то есть они будут растить качество своей продукции, и в том числе на потребителе.

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли начало положили. Идут проверки розничной торговли. И если виноватых найдут, значит накажут. И вот как и за что.

Алеся Абраменко, заместитель начальника главного управления антимонопольного регулирования Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь:

Требованиями на защиту конкуренции запрещены дискриминационные условия. То есть МАРТ смотрит, разбирается, являются ли эти условия одинаковыми для всех поставщиков. Будут выданы предписания об устранении всех нарушений антимонопольного законодательства, а в случае неисполнения таких предписаний будут применены меры административной ответственности к должностным лицам.

А мы сейчас отправимся с контролем народным и попытаемся узнать, как отсутствие конкуренции на правилах сказывается и на цене. Ведь рынок диктует условие – есть выбор па качеству и стоимости, значит и роста быть не может. Только снижение цен.

А сейчас проведем очередной эксперимент «Недели». Заходим в магазин одной крупной торговой сети и пытаемся доказать, что продукт вчера стоил намного дешевле, чем сегодня.

Помогать нам разобраться в том, врет персонал магазинов или нет, будет профессиональный профайлер – специалиста по улыбке, морщинкам и движениям. Он по мимике понять может, врет человек или нет. И вот вам, пожалуйста.

Продавец:

Пару дней покупали здесь, было 1 рубль 14, а сейчас 1 рубль 16? Неправда. Я примерно помню все цены.

Антон Прихотько, специалист-профайлер:

Может быть, ей важен бренд магазина, она его отстаивает. Может быть, совершенно не важен и она просто вопросы не мониторила, проявляет здесь неуверенность. Взятие паузы, напряжение, не задумывается над вопросом, сложный вопрос. Может в этом проявляться.

А сейчас берем на абордаж другую крупную торговую сеть.

И нигде нас не встречает охрана и не спрашивают, зачем мы пришли. Отвечают и наблюдают со стороны. Странно. Раньше на съемку возле магазина требовали документ. Хотя, что нам и здесь отвечали, анализируем со специалистом.

Продавец:

Ценники выдают нам каждое утро, но не на весь товар.

Антон Прихотько, специалист-профайлер:

Здесь весьма четкий критерий. Она говорит о том, что было. То есть если бы человек врал или придумывал, то вряд ли у него была точная жестикуляция.

Отправляемся в магазин шаговой доступности. Для нас весь зал в распоряжении. Снимай – не хочу. Но вот опять ситуация не пользу тех, кто ценники каждое утро переклеивает.

Продавец:

Нет, у нас не растут цены. А с чего они должны расти? Мы заинтересованы в покупателе.

Антон Прихотько, специалист-профайлер:

Здесь я бы сильно засомневался в ее словах. «Мы заинтересованы в покупателе» и отходит назад. В целом, тело говорит совершенно обратное.

Конечно, говорить о том, что в каждом магазине цена прыгает, нельзя. А вот о нечестной игре ретейлеров можно. И вот почему. Влезая в долги перед поставщиками, у них нет другого выбора. Сегодня копейка – завтра плюс две – и должок погасит «четверток».

Александр Кондрашонок, заместитель директора агентства стратегического и экономического развития:

Сегодня предоставлены длительные отсрочки нашими ритейлерами в отношении наших производителей. Естественно, образуются так называемые кассовые разрывы, не хватает денег, оборотных средств. И для того, чтобы ритмично, стабильно функционировать, приходится искать пути, которые в том числе отражаются на росте цен для ритейлеров и росте цен на нас как потребителях.

В сухом остатке получается так: хочешь попасть на прилавки – плати. Никто не знает кому, сколько и за какие процедуры, но плати. Производитель ты крупный или мелкий – не важно. Не отдают деньги за продукцию вовремя. Жди и сколько – опять никому не важно. Виноватых обещали найти и наказать. А это важно. Только как скажется результат проверки на том, что нас могут обмануть, пока непонятно.