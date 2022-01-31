Рост в цене на 11% в год. Почему сейчас выгодно вложиться в покупку конструктора?

Наборы самого популярного конструктора растут в цене на 11 % в год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вложиться в пластиковые детали оказалось более выгодным, чем в акции, золото и облигации, поскольку темпы роста стоимости на наборы опережают показатели всего вышеперечисленного. Об этом говорится в исследовании ученых.

Высокая цена обусловлена эксклюзивностью партий. Особенно это касается тех наборов, которые посвящены культовым фильмам, книгам или историческим событиям. Маленькие и очень большие конструкторы дорожают быстрее всего за счет наличия в них уникальных деталей. Исследователи отмечают, что цены на наборы почти не зависят от ситуации на фондовом рынке. Так, прибыль от продажи конструкторов за 2021 год увеличилась более чем в два раза.