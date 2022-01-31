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Рост в цене на 11% в год. Почему сейчас выгодно вложиться в покупку конструктора?

31 января 2022 17:47
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Наборы самого популярного конструктора растут в цене на 11 % в год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вложиться в пластиковые детали оказалось более выгодным, чем в акции, золото и облигации, поскольку темпы роста стоимости на наборы опережают показатели всего вышеперечисленного. Об этом говорится в исследовании ученых.

Рост в цене на 11% в год. Почему сейчас выгодно вложиться в покупку конструктора?-1

Высокая цена обусловлена эксклюзивностью партий. Особенно это касается тех наборов, которые посвящены культовым фильмам, книгам или историческим событиям. Маленькие и очень большие конструкторы дорожают быстрее всего за счет наличия в них уникальных деталей. Исследователи отмечают, что цены на наборы почти не зависят от ситуации на фондовом рынке. Так, прибыль от продажи конструкторов за 2021 год увеличилась более чем в два раза.

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# Торговля # Экономика # Ольга Лукашова # Фотофакт

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