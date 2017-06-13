Рост поставок белорусских агропродуктов в Египет вырос в девять раз в 2017 году

Рост поставок наших агропродуктов вырос в 9 раз по отношению к аналогичному периоду 2016 года.

Новости Беларуси. Самая активная торговля на африканском континенте с Египтом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом экспорт мяса и молока в 2017 году превысил полмиллиона долларов США. Кстати, на ваших экранах самые впечатляющие экспортные статьи с Африкой. Как видите,