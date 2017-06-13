Прямой эфир

Рост поставок белорусских агропродуктов в Египет вырос в девять раз в 2017 году

13 июня 2017 16:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Самая активная торговля на африканском континенте с Египтом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белстат подсчитал данные этого экспортного направления.

Рост поставок наших агропродуктов вырос в 9 раз по отношению к аналогичному периоду 2016 года.

Рост поставок белорусских агропродуктов в Египет вырос в девять раз в 2017 году -1

При этом экспорт мяса и молока в 2017 году превысил полмиллиона долларов США. Кстати, на ваших экранах самые впечатляющие экспортные статьи с Африкой. Как видите,

Беларусь поставляет на южное полушарие несколько десятков позиций: от тетрадей до удобрений, нефтепродуктов и автомобилей.

# Экономика # Фотофакт # Беларусь-Египет

Другие новости рубрики

Все новости
Новости экономики за 13.06.2017
13 июня 2017 16:35

Новости экономики за 13.06.2017

Новый холдинг «Амкодор-Семаш» будет производить широкую линейку сельхозтехники мирового уровня
13 июня 2017 16:33

Новый холдинг «Амкодор-Семаш» будет производить широкую линейку сельхозтехники мирового уровня

Владимир Семашко: Беларусь и Россия в ближайшее время проведут переговоры по созданию единого рынка газа
13 июня 2017 13:37

Владимир Семашко: Беларусь и Россия в ближайшее время проведут переговоры по созданию единого рынка газа