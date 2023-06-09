Роман Головченко: «Прирост в торговле с ЕАЭС выровнял выпадающий экспорт из недружественных стран»

Евразийская интеграция имеет для Беларуси приоритетный характер. Об этом Роман Головченко заявил на пленарной сессии III Евразийского конгресса в Сочи. Мероприятие традиционно становится площадкой для открытого диалога между бизнесом, финансовыми институтами, представителями органов власти, научного и экспертного сообществ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участие в дискуссии принимают представители более двух десятков стран. Им предстоит выработать наилучшие пути решения вопросов развития Евразийского региона. Головченко: на фоне санкционных ограничений союзный ВВП по итогам года снизился только на 1,6% Взаимодействие стран – участниц союза позволило минимизировать последствия западных санкций и даже в условиях глобальной мировой турбулентности повысить устойчивость национальных экономик, отметил премьер-министр Беларуси. Перспектив для дальнейшего сотрудничества немало: промышленность, АПК, работают в ЕАЭС над обеспечением технологического суверенитета. Сейчас странам-участницам необходимо сделать акцент на промышленную кооперацию, взаимную торговлю и развитие логистических маршрутов.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Мы адаптировались к новой реальности за 6 месяцев. С августа прошлого года идет восстановление экономики. Эти меры не были бы эффективными сами по себе без использования возможностей интеграции, взаимодействия в формате как Союзного государства Беларуси и России, так и ЕАЭС. Фактический прирост в торговле с ЕАЭС выровнял выпадающий экспорт из недружественных стран. Это главный ответ на вопрос, что дает нашим странам членство в ЕАЭС. Каждый день перед нами ставит новые вызовы, требующие нетривиальных решений. Находить такие злободневные и взаимовыгодные решения внутри союза – наш внутренний вызов, который мы можем преодолеть только через консолидацию совместных усилий. Наша сила в единстве цели и траектории развития.