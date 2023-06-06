Пархомчик: ставится задача не допустить снижения объёмов производства и реализации по отношению к 2022-му

Новости Беларуси. В Беларуси актуализируют стратегию развития деревообрабатывающего холдинга до 2025 года с учетом санкционного давления. Об этом заявил вице-премьер Беларуси Петр Пархомчик во время рабочей поездки на предприятие «Ивацевичдрев», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Компания является управляющей в холдинге, в который входит 10 предприятий по всей стране. В Ивацевичах обсудили проблемные вопросы и пункты, по которым будут корректировать стратегию развития деревообрабатывающего холдинга BYSPAN. Ее доработают исходя из внешних факторов, которые влияют на отрасль.

Изначально предприятия ориентировались на поставку своей продукции на рынки Европы, в нынешних геополитических условиях – залог стабильной работы в новых рынках сбыта, которые активно осваиваются.

Петр Пархомчик, заместитель премьер-министра Беларуси:

Работа идет сложно, напряженно. Есть определенная конкуренция со стороны российских производителей. Наметили планы и задачи, как обеспечить системную работу данных предприятий. Дорабатываем мы сейчас стратегию, которая была разработана на 2021-2025 годы. Ставится задача в этом году ни в коем случае не допустить снижения объемов производства и реализации по отношению к прошлому году. Нацелили на эту задачу и будем системно ежемесячно контролировать. Следующую встречу договорились провести в Речице. Будем контролировать и помогать предприятиям, чтобы они обеспечили те задачи, которые поставлены Президентом нашей страны. Опыт управляющей компании холдинга «Ивацевичдрев» и в производстве, и в реализации продукции эффективен для других предприятий деревообрабатывающего холдинга. Здесь выработали механизм работы даже в непростых условиях – наращивают объемы поставок на рынки СНГ и внутри страны. Компания единственная в холдинге, кто реализует инвестиционный проект. Планируют выйти на 100 % производства ламинированных плит ДСП, сегодня доля в структуре – 60 %. Продукт обладает высокой добавленной стоимостью и позволит предприятию сохранять прибыль для дальнейшего развития.

Александр Ильницкий, генеральный директор предприятия «Ивацевичдрев» – управляющая компания холдинга BYSPAN:

Проект уже в самой активной стадии. Заключены контракты на поставку оборудования, произведены оплаты. Разрабатывается проектно-сметная документация. Поставки оборудования начинаются в конце года. Ввод в эксплуатацию – окончание первого квартала следующего года.