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Роман Головченко призвал к более активному развитию промышленной кооперации в ЕАЭС

09 июня 2023 08:37
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Многопрофильная интеграция остается приоритетной задачей для ЕАЭС. В эти дни в Сочи проходит ряд значимых мероприятий. Накануне состоялось заседание межправительственного совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По итогам заседания были подписаны 14 документов, которые расставили акценты и приоритеты сотрудничества стран – участниц Союза.

Роман Головченко призвал к более активному развитию промышленной кооперации в ЕАЭС-1

Участие в мероприятиях принимала и белорусская делегация. Как отметил премьер-министр Роман Головченко, сегодня важно поддерживать и создавать совместные проекты в промышленной сфере. Кооперация такого уровня принесет каждой из стран дополнительные технологические компетенции, которых невозможно достичь путем реализации только сборочных производств иностранных образцов. В связи с этим Роман Головченко призвал участников совещания сосредоточить внимание на практических проектах, таких как евразийский электробус.

Обсуждения в Сочи продолжаются. Подробности – в следующих эфирах на СТВ.

# ЕАЭС # Экономика # Роман Головченко # Фотофакт

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