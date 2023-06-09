Головченко: на фоне санкционных ограничений союзный ВВП по итогам года снизился только на 1,6%

Пленарное заседание III Евразийского конгресса проходит в эти минуты в Сочи. Представители более двух десятков стран обсуждают построение единого экономического пространства евразийского региона. Обеспечение продовольственной, логистической, энергетической и технологической безопасности, производственная кооперация – этим темам особое внимание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В АПК проделаны масштабные шаги, сегодня полностью обеспечиваем себя продовольствием. Экспорт – стоит задача синхронизировать логистические транспортные потоки. Развитие производств. Каких успехов можно добиться общими усилиями, накануне продемонстрировали на выставке, где представили собственный белорусско-российский продукт от комбайна до баскетбольного мяча.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Для Беларуси в этой связи евразийская интеграция имеет приоритетный характер. Полагаю, все здесь согласятся, что наши общие решения по минимизации последствий не только санкционного давления, но и в целом высокой турбулентности глобальной экономики позволили всем странам пятерки повысить устойчивость национальных экономик. На фоне санкционных ограничений и протекционизма союзный ВВП по итогам 2022 года снизился только на 1,6 %. Это в два раза ниже, чем прогнозировали международные эксперты. Неплохие перспективы просматриваются в промышленности, сельском хозяйстве, активизирована работа по обеспечению в ЕАЭС технологического суверенитета.

Основная цель конгресса – обсудить актуальные вопросы развития евразийского пространства в условиях глобальных вызовов и найти пути совместного решения общих проблем. Среди тем – перспективы расширения Евразийского экономического союза, развитие цифровой экономики и инноваций, укрепление гуманитарного сотрудничества и обмен опытом в области образования, культуры и спорта.