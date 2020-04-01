«Разработано несколько антикризисных сценариев». Как работать лёгкой промышленности в нынешних условиях?

Иван Турчак, генеральный директор предприятия по выпуску товаров лёгкой промышленности:

Наши экспортные клиенты, которые работают за пределами Беларуси, фактически остановили свою деятельность. Мы находимся в режиме ожидания. На предприятии разработано несколько антикризисных сценариев.

Поэтому в этой ситуации пока мы находимся в такой зоне турбулентности. Вместе с тем, предприятие работает. Это как с велосипедом, всегда очень сложно сделать первые три движения. Поэтому мало, мало, но надо работать. Остановиться достаточно легко, а запуститься иногда даже невозможно. Это и потеря клиентов, и специалистов, и навыков.