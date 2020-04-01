«Разработано несколько антикризисных сценариев». Как работать лёгкой промышленности в нынешних условиях?
Новости Беларуси. «Лёгкая промышленность: вызовы и риски» – тема очередной встречи участников проекта «Экспертная среда», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Почему под маркой изделий секонд-хенд, которые облагаются сниженными ввозными пошлинами, завозится новая одежда с этикетками? И как законодательно разграничить вещи для стоковых магазинов и вторых рук?
Белорусские производители – за честную конкуренцию. Конечно, главный барьер сегодня – эпидемиологическая ситуация во всём мире. Есть нюансы с поставками сырья. Но предприятия не останавливаются. Некоторые перепрофилированы под производство товаров медицинского назначения.
Иван Турчак, генеральный директор предприятия по выпуску товаров лёгкой промышленности:
Наши экспортные клиенты, которые работают за пределами Беларуси, фактически остановили свою деятельность. Мы находимся в режиме ожидания. На предприятии разработано несколько антикризисных сценариев.
Поэтому в этой ситуации пока мы находимся в такой зоне турбулентности. Вместе с тем, предприятие работает. Это как с велосипедом, всегда очень сложно сделать первые три движения. Поэтому мало, мало, но надо работать. Остановиться достаточно легко, а запуститься иногда даже невозможно. Это и потеря клиентов, и специалистов, и навыков.
«Экспертная среда» – площадка для обсуждения стратегических направлений развития страны. Это совместный проект Белорусского института стратегических исследований и Белорусского телеграфного агентства. За круглым столом каждую неделю собираются эксперты, чтобы обсудить самые актуальные темы.