Рассмотрение Договора о зоне свободной торговли переносится на октябрь 2011 года

Страны СНГ продолжат работу над Договором о зоне свободной торговли. Сегодня на заседании Совета глав правительств стран СНГ не удалось прийти к окончательному решению по этому документу. Рассмотрение соглашения переносится на октябрь этого года.

Кроме того, страны СНГ планируют реализовать совместную программу в области мирного использования атомной энергии. Белорусской стороной поддержана инициатива Российской Федерации о дополнительных требованиях безопасности в данной области и закреплении их в документах МАГАТЭ. Под полным контролем этой международной организации будет реализован и белорусский проект строительства АЭС, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Обсуждалось и инновационное сотрудничество, вопрос инициировала наша страна. Так в следующем году будет дан старт межгосударственной программы взаимодействия в этой области. В этой связи Беларусь предлагает странам содружества создавать транснациональные корпорации. Всего было рассмотрено около 20 вопросов. Все 11 официальных делегаций полностью удовлетворены итогами заседания Совета глав правительств стран СНГ.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Давайте откровенно: инновационное сотрудничество — это матрица интеграции XXI века, более продвинутая, чем обычное товарное или, как принято называть, торговое сотрудничество, и даже инвестиционная форма. Это я хотел бы подчеркнуть особо, потому что интеллектуальная собственность уже становится в условиях открытой экономики реальным товаром. И необходимы соответствующие меры, чтобы обеспечивать развитие этого направления сотрудничества и выгодно этим товаром распорядиться.

Сергей Лебедев, председатель исполнительного комитета СНГ:

Те решения, которые были приняты, направлены на совершенствование документов, представленных на заседание. И это относится и к такому важному документу, как новый Договор о зоне свободной торговли. Остались небольшие шероховатости.

Никто из глав делегаций не отрицал важности этого договора и необходимости его подписания в будущем. Самое главное условие для подписания этого договора — чтобы он улучшал ситуацию во внешней торговле государств СНГ. Там, где Договор, в случае его подписания и введения ухудшает ситуацию, там возникают некоторые сложности. Было выражено мнение, что компромиссы возможны, и дано указание эти компромиссы найти.