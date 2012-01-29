Расследование СТВ: почему белорусская клюква стоит дороже креветок и ананасов

Знакомый слоган «Лес – наше богатство» сегодня скорее встретишь только в школьных учебниках. А почему бы не зарабатывать на том, что растет практически под ногами? На то, что стоит активнее развивать белорусский бренд – клюкву – аграриям не раз намекал Президент.

Многое, конечно сделано. На Полесье, например, ее выращивают на промышленных плантациях и убирают специальной техникой. Правда, ягода, которая растет по всей стране, на прилавках превращается в дорогую экзотику.

Надежда Адамович, заместитель директора гипермаркета:

Эти бананы из Эквадора стоят 10 500 за килограмм. Ананас из Коста-Рики – 23 000 за килограмм. Белорусская клюква замороженная – 36 000 за полкило. Соответственно, килограмм почти 74 000. Для сравнения: креветки королевские – 70 000 за килограмм. То есть дешевле, чем клюква, выросшая в белорусских лесах.

Почему наша клюква дороже креветок из Прибалтики или ананасов, которые доставляют с противоположной точки планеты, спросим у производителя. Адрес на упаковке привел нас Брест.

Ирина Порхач, технолог частного предприятия по переработке овощей и ягод:

При температуре минус 32 градуса клюква подвергается мгновенной заморозке, и процесс считается законченным, когда в центре слоя ягод температура минус 18 градусов.

Свежую клюкву в специальном тоннеле шоковой заморозки охлаждают в течение 11 минут. В таком виде она хранится больше года, не теряя полезных свойств. Превращать ягоды в деньги – идея немецкого бизнесмена. В 2004-ом за счет предприимчивого иностранца и наладили производство. Теперь и прибыль, и сам белорусский бренд почти полностью утекают за границу, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Марина Замушинская, заместитель директора частного предприятия по переработке овощей и ягод:

Какая часть прибыли уходит в Германию? Это коммерческая тайна.

Если взять за 100% коробку, которая отсюда приехала на прилавок, без магазинной наценки, 70% – это сырье. Все остальное – это необходимые затраты и дополнительная рентабельность.

Сырье завод покупает по 18 тысяч за килограмм. Таким образом, стоимость самой ягоды в полукилограммовом пакете – 9 тысяч. Раз стоимость сырья, по словам замдиректора, составляет 70%, то получается, себестоимость уже готового продукта – 13 тысяч. С учетом 20-процентной магазинной наценки, такая пачка должна обходиться максимум в 15 тысяч против 37.

Вернемся в Минск. В магазине, который находится в ведомстве потребкооперации, килограмм свежей клюквы стоит дешевле замороженной.

Александр Майстренко, заведующий магазином «Белкоопсоюза»:

В реализации нашего универсама имеется свежая клюква по цене 31 910 рублей, а также замороженная продукция Глусского РАЙПО по цене 23 410 рублей за 450 грамм.

В столице торговая точка потребкооперации единственная. Наценка в этом магазине такая же, как и в гипермаркете – 20%. Только та же замороженная клюква здесь на 13 тысяч дешевле. Все потому, что на прилавках продукция госпредприятий.

Это предприятие по переработке ягод находится в Иваново. В 100 километрах от частного завода, о котором мы рассказывали раньше. Клюкву два производителя используют одну и ту же – из Брестской области. Директор рассказывает: способы приготовления мороженой ягоды одинаковые. Разница только в фасовке.

Евгений Минич, директор ОСП «Коопзаготпром» Ивановского РАЙПО:

Здесь 72% – сырье, 28% – затраты. Оставшиеся 10% – рентабельность, то есть наша прибыль.

Завод Ивановского РАЙПО покупает клюкву даже дороже, чем частное предприятие – за 19 000. Но такая 300-граммовая упаковка с магазинной наценкой стоит около 13 000, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Даже две такие пачки весом в 600 граммов обойдутся дешевле полукилограммовой от частного производителя. 25 000 против 37.

Евгений Минич, директор ОСП «Коопзаготпром» Ивановского РАЙПО:

У них 18 000 закупочная цена, у нас – 19. На чем они тогда навариваются? Рентабельность. Мы вложили 10%, чтобы отпускная цена была более-менее конкурентоспособная, а они заложили свою прибыль в свою пользу.

Все бы хорошо, но такую дешевую клюкву кроме магазинов РАЙПО больше нигде не встретишь. Заместитель директора столичного гипермаркета рассказывает: ради интереса перед приездом нашей съемочной группы сами созвонились с одним из заводов потребкооперации с предложением продавать их продукцию.

Надежда Адамович, заместитель директора гипермаркета:

На сегодня Глусское РАЙПО «Белкоопсоюза» предлагает клюкву замороженную развесную по цене 30 000 за килограмм. И в рамках подготовки к съемкам данного репортажа мы с ними связались, заключаем договор. Я думаю, что у нас появится предложение данной клюквы. А до этого они не предлагали нам свою продукцию.

Евгений Минич, директор ОСП «Коопзаготпром» Ивановского РАЙПО:

Не кажется ли, что наша маркетинговая служба должна активнее работать? В какой-то мере я согласен. Люди работают, товароведы-реализаторы, но недостаточно. Я учту, конечно.

С другой стороны, не только товароведы завода, но и маркетологи «Белкоопсоюза» должны продвигать продукцию своих предприятий на столичные прилавки. Правда, комментировать эту тему перед камерой представители организации отказались.

Представитель «Белкоопсоюза»:

Не выгодно брать продукцию более низкого ценового сегмента. Им проще продать одну пачку дорогой продукции, чем дешевой. Они же оборот получают большой.

Тем временем в крупнейшем столичном гипермаркете заверяют: со стороны потребкооперации желания этой самой кооперации нет.

Надежда Адамович, заместитель директора гипермаркета:

Почему это стоит 36 000 за полкило? Потому что у них в службе есть маркетологи, которые получают зарплату, которые ездят и говорят: «Возьмите продукцию». Мне очень нравится фраза «Дорогу осилит идущий».

РАЙПО никогда не выходит на, по крайней мере, нашу розничную точку с предложением. Это всегда движение в одну сторону.

Впрочем, если движение будет оставаться таким же односторонним, в финале пути в тупике окажутся не только покупатели, но и производители.