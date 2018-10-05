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Проектная группа Евразийского фонда стабилизации и развития завершает работу в Минске

05 октября 2018 05:53
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Новости Беларуси. 5 октября в Минске завершает работу проектная группа Евразийского фонда стабилизации и развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ее цель – знакомство с экономической ситуацией в стране. Речь идет о выделении очередного транша кредита.

Проектная группа Евразийского фонда стабилизации и развития завершает работу в Минске-1

Отметим, Беларусь получила пять из семи планируемых частей займа. Это 2 миллиарда долларов.

Сегодня Евразийский банк развития – главный кредитор Беларуси. Напомним, ранее по итогам сочинских переговоров с Владимиром Путиным Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что шестой транш Минск получит в ближайшее время.

# Кредиты Беларуси # Экономика # Фотофакт

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