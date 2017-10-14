Продовольствие, сельхозтехника и хлопок: какие точки соприкосновения у Беларуси и Азербайджана

Мост между Минском и Баку укреплял на этой неделе и председатель парламента Азербайджана. С ним встретился Президент Лукашенко. Александр Григорьевич заметил, что на саммите СНГ в Сочи общался с Ильхамом Алиевым. А еще в актив белорусско-азербайджанского сотрудничества надо добавить переговоры представительной делегации из Баку с правительством Беларуси.

Азербайджан – земля пламени, а Баку – город огней. Магазинов и рынков здесь – как гранат в богатых садах Каспии. Но в среде яркого освещения восточной сказки и среди сотен тысяч витрин не теряется и белорусский колорит. К продуктам и магазинам с нашими узорами такое же уважение, как к арабской вязи. Кассира в нашей вышиванке и славянской внешности не раз уже пытались сосватать.

Кристина Алиева, кассир магазина белорусских товаров:

Когда я говорю, что я из Азербайджана, уходят с огорченным видом. Они хотели бы, чтобы белорусы здесь работали.

Национальная кухня Азербайджана богата, как здешние недра. И хозяйки – как говорят здесь – «вай что ты да». Но даже в заводских упаковках из Беларуси они нашли вкус. За этими товарами порой очередь в столичных супермаркетах, и на очереди открытие таких же магазинов по всему Азербайджану.

Самира Гасымова, администратор магазина белорусских товаров:

За многим приходят наши покупатели. Буженина, окорочка немножко у нас поскуднее, поэтому приходят, за колбасами приходят именно в наш магазин.

Покупатели:

Здесь много очень вкусного!

Покупателей много. Самое главное, мы доверяем первому лицу вашей страны – Батьке – вы говорите.

Так об официальном Минске отзываются рядовые бакинцы. А так уже в Минске свою позицию официального Баку озвучили к Беларуси.

Октай Асадов, председатель Милли Меджлиса Азербайджанской Республики:

Вы знаете, у нас в народе за вами следит. Когда вы в прошлом году были в Азербайджане и вас награждали самым высоким орденом – орденом Гейдара Алиева, ваши теплые высказывания об азербайджанском народе. Это стимул углублять с Беларусью всесторонние отношения.

На Востоке уважают красивые речи, но оценивают по конкретным делам.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Самые близкие отношения. Мы абсолютно доверяем друг другу. Мы идем к вам, создаем совместные предприятия и не боимся, что нас завтра кинут, грубо говоря. Наоборот, мы уже дошли до того, что создаем совместные предприятия и торгуем в третьих странах. Мы идем вместе с вами дальше, на юг, на восток. И мы будем придерживаться этой политики в экономике.

Гянджи для Азербайджана, то же, что Полесье для Беларуси – уникальный и самобытный край. Вокруг – настоящие горы, а вот образные горы, можно сказать, сдвинули с места лидеры двух стран. На территории Азербаджанана – совместный завод, а в Беларуси – его целое представительство. Даже так – мини-посольство.

Владимир Люсиков, директор представительства «Гянджинского автомобильного завода» в Республике Беларусь:

За 3 года мы увеличили объем по технике до 130 млн долларов. Это только по технике, а еще и развитие. На сегодняшний момент программа просматривается на 18-й год.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

«Беларусь в Гянджи» в богатом Азербайджане становится таким же имиджевым словосочетанием, как и «бакинская нефть». Такие огромные предприятия раньше создавали разве что только при Советском Союзе. А этот крупный международный кооперационный проект удалось реализовать, благодаря дружбе между официальным Минском и официальным Баку.

Еще советский проект Гейдара Алиева воскресили президенты уже суверенных Беларуси и Азербайджана. Наряду с фотографиями своих лидеров, здесь много и нашей символики.

Камран Назаров, директор «Гянджинского автомобильного завода»:

Только название «Беларус» на тракторах, на автомобилях МАЗ – когда появляются эти названия, появляется что-то свое, родное. А если родное, то оно хорошее и качественное.

Амбициозность задач можно сравнить только с широким азербайджанским жестом. Начинали с 2 линий – за 10 лет собрали и продали 8000 единиц, поток спроса настолько вырос, что завод расширяют до 5 полос.

Заур Сарыев, начальник отдела маркетинга «Гянджинского автомобильного завода»:

На азербайджанском рынке есть некоторые марки других тракторов, но их потихоньку вытесняют. Так что в Азербайджане будут только белорусские трактора. В Беларуси они танцевали балет, а здесь мы их научим танцевать «тэричима» – азербайджанскую музыку.

Этот детский садик при заводе – настоящая фабрика народной дипломатии. Дети рисуют государственные флаги, и с этого и начинается азбука наших отношений.

А и Б – соседи даже по алфавиту – Азербайджан и Беларусь. И когда наши ближайшие соседи начали закручивать гайки на нефтяной трубе, далекий (но только по расстоянию от Минска) Баку в свое время оказался ближе, чем соседи. Сейчас углеводородное сотрудничество экономически пока нецелесообразно, но, учитывая политику диверсификации, возможно.

Геннадий Ахрамович, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Азербайджанской Республике:

Когда есть много-много сливок, до молока и сыворотки руки не доходят. Но, тем не менее, надо всегда держать ухо востро, поэтому неслучайно и Макей (наш министр) призывает о том, что должны быть диверсификация, потому что любое изменение конъюнктуры – к этому надо быть готовыми.

Азербайджан уходит от сухопутной добычи к нефтевышкам в Каспийском море. Но, помимо «черного золота», в недрах эти земли богаты на «белое золото» – хлопок. Некогда советские объемы хотят вернуть: выращивать хлопка столько, сколько сейчас добывают сухопутной нефти – миллион тонн в год. А для этого нужна техника. Под стать трудолюбивым азербайджанским пахарям – стальные пахари из Беларуси.

Евгений Пустовой:

Промышленная кооперация между Беларусью и Азербайджаном должна хорошо двигаться не только благодаря технике, но и общему развитию легкой промышленности. Традиционно на этих полях – хороший урожай хлопка, а наши швейные предприятия как раз и нуждаются в таком материале.

Беларусь в центре Европы, а от берегов Каспии начинается Европа. И по общему виду ясно, что не только географическая. Баку называют вторым Дубаем. На улицах с аутентичным колоритом Старого города гармонично соседствует прибрежные сиднейские мотивы, и колоритные таксисты управляют по-местному автомобилями-баклажанчиками, а по виду – лондонскими кэбами. А вот в офисах время здесь сверяют не по Биг-Бену, а Минску. У наших торговых отношений – новые скорости.

Геннадий Ахрамович:

Мы поставили порядка 10 составов, которые курсируют, главным образом, между Баку и Сангуином. Сейчас прорабатывается вопрос между Баку и Гянджой.

Будет закуплено дополнительно около 30 новых вагонов производства «Штадлер». Был поставлен вопрос о необходимости увеличить количество авиарейсов. И мы просим увеличить хотя бы в 2-2,5 раза.

Товарооборот между Минском и Баку в 5-6 раз выше, чем с европейскими странами, которые в 5-6 раз по населению больше 9-милионного Азербайджана. Но сейчас – другие цели. Не за горами выход на рынки стран, что находятся вот за этими горами Азербайджана.

Евгений Пустовой:

Подойти к главному богатству Азербайджана без резиновых сапог невозможно. Нефть здесь, на Каспии, настолько легкая, что сама себя проявляла. Но, как ислам вытеснил с этих территорий язычество, так и современный Азербайджан уходит от углеводородной зависимости.

На новые яркие высоты Азербайджан собирается подниматься и за счет развития других сфер, в том числе экономики знаний. А в этом деле Беларусь для Каспии может стать настоящим маяком – таким же ярким, как вечерний Баку.