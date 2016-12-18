Продовольственная тяжба Беларуси и России: интересы олигархов, личная выгода чиновников или звенья нефтегазовой цепочки?

Новости Беларуси. На неделе Евразийская экономическая комиссия выдвинула предложение передать на наднациональный уровень контрольные и фитосанитарные функции. Что это значит в практическом смысле? То, что надуманные претензии Россельхознадзора к белорусским продуктам могут исчезнуть полностью. Эксперты считают, что за обвинениями в адрес Беларуси со стороны российского ведомства может скрываться банальное лоббирование интересов бизнес-структур. Понять это можно. Честно конкурировать с белорусскими товарами сложно. Легче ограничить их поставки и клепать контрафакт, в названии которого присутствует слово «белорусское». О проблеме недавно вспоминал Президент. Надо бы уже, наконец, в этом вопросе разобраться раз и навсегда.

Очень простая формула: жесткие госты + новейшие технологии. Результат – качество и вкус, которому доверяют в 58 странах мира. Ежедневно фуры с белорусскими продуктами разъезжаются в разные части света. США, Южная Америка, африканский, азиатский континенты. И лишь одна из 58 стран мира то и дело предъявляет претензии к качеству.

Российские специалисты не единожды посещали наши предприятия. И, собственно, не только производства – лаборатории. Контроль от фермы до отгрузки готовой продукции.

Станислав Бубен, директор департамента агропромышленной политики Евразийской экономической комиссии:

Если товар поступил на территорию Республики Беларусь, подвергся переработке, а это имеется в виду прежде всего термическая обработка, засолка, очистка, и маркируется изготовителем Республики Беларусь, то такой товар является белорусским. И он вправе, может свободно обращаться на территории Евразийского экономического союза.

На белорусско-российской границе в специальных пунктах практически каждая фура вскрывается, частенько товар выгружают на улицу, отбирают пробы. А вот как долго их везут до лаборатории? И в каких условиях? 30 ноября Витебской бройлерной фабрике запретили поставки в Россию. На основании проб, в которых якобы выявили шесть несоответствий.

При температуре от 2 до 6 градусов образец для исследования должен быть доставлен в течении 6 часов. Первую пробу взяли 8 апреля. В лабораторию доставили 15-го. 7 дней в пути. Следующую пробу берут 22 мая. Исследуют 3 июня.

Белорусы обращаются в Россельхознадзор – приводят аргументы, но ответа до сих пор нет. Предприятие несет убытки. Есть вопросы и к самим технологиям исследования. По крайней мере к одной из них.

Игорь Гаевский, директор департамента санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер Евразийской экономической комиссии:

Использовать можно те методики, которые аттестованы на государственном уровне. Вот эта конкретная методика отсутствует в перечне стандартов и она не аттестована на государственном уровне. В саязи с этим использование данной методики неправомерно.

Ту самую методику, которая обнаружило «сухое» молоко в белорусском «цельном», в России предложила некая коммерческая организация. И вот в чем загвоздка: результат такого исследования по определению ложно-положительный.

Игорь Брыло, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Смысл этой методики состоит в том, чтобы искать в цельном молоке остатки видоизмененных структур белков, которые получаются при высокой температурной обработке. При сушке молока, мы знаем, температурный режим достигает 160 градусов и выше. Ултрапастеризованное молоко, как мы знаем, имеет температурный режим до 142 градусов. В принципе, термический диапазон примерно одинаковый. Поэтому где-то и есть эти результаты.

Это что касается проб. Белорусы в ответ на претензии готовы проводить исследования вместе. Легальными методиками. Или вывести решение проблемы на наднациональный уровень. Задействовать механизмы Евразийской экономической комиссии. Тем более есть в нашем споре и другая проблема.

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Щучинский сырзавод продал более четырех тысяч сыра на российский рынок и в пункте пропуска замечаний не было. Как только этот сыр лег на продовольственный полки Твери, сразу Россельхознадзор выявил несоответствия. Когда наши службы начали разбираться, то сыр фальсифицирован, он не принадлежит Щучинскому сырзаводу. Обратились в полицию Российской Федерации, но там отказали в возбуждении уголовного дела. Не нашла оснований.

Оснований для возбуждения уголовного дела не нашли, белорусские аргументы ни в правоохранительных органах, ни в Россельхознадзоре не услышали. Мало того, что кто-то зарабатывает на бренде «Сделано в Беларуси», подделывая нашу продукцию, так пострадавшая сторона еще и платит дважды.

Десятки наших предприятий оказались под запретом – теряют рынок, теряют и репутацию, теряют валюту. А это уже вопрос не просто бизнеса, бизнеса государственного. На прошлой неделе при обсуждении таможенного кодекса ЕАЭС глава государства поднимает этот злободневный вопрос, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если даже все будет нормально, такие деятели, как Данкверты и прочие, оплюют, оболгут и обгадят, как это было недавно. Оказывается, у него кусок мяса из Беларуси, стакан молока или кусок хлеба застревает. Продукция не та. И правительство при этом молчит.

Беларусь готова и к поиску компромиссных решений, и к углубленной интеграции. На равных условиях и с соблюдением национальных интересов. Но никак не иначе.

Что лежит в основе такой продовольственной тяжбы. А длится она не первый год. Можно даже проследить закономерность. Интересы олигархов, защищающих свое производство от конкуренции с белорусской стороны. Личная выгода российских чиновников. Или вовсе все это продуктовые звенья нефтегазовой цепочки?

Не так важна суть, как обоюдное желание услышать друг друга и найти, наконец, то самое решение. Тем более в преддверии очередного интеграционного шага.