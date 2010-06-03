Продажа парфюмерии и косметики оптом упростилась

Импортеры парфюмерии вздохнут свободно. Отныне разрешена оптовая торговля духами и косметикой без лицензии. Это заметно упростило работу бизнесменов.

Вздохнуть с облегчением импортерам косметики и духов позволило постановление Совета министров №696. Этого документы торговцы ароматами ждали целых пять месяцев.

Максим Евдокимов, директор компании-импортера:

– 696-е постановление развязало немножко руки импортерам и производителям парфюмерно-косметической продукции. В силу того, что ограничения, которые ввели с 1 января этого года, фактически парализовали поставки фасованной непищевой спиртосодержащей продукции.

На белорусском рынке ароматов и кремов в начале года сложилась довольно парадоксальная ситуация. В рамках Таможенного союза были унифицированы условия импорта, а торговли – нет. И получилось, что ввозить парфюмерию в Беларусь можно было, а вот оптовые продажи без лицензии оказались вне закона. А получить заветное разрешение – довольно сложно. К примеру, лицензии выдавали только при наличии уставного фонда не менее ста тысяч евро и склада размером в тысячу квадратных метров. Теперь эти требования отменены. Компании-импортеры уверяют, что такая свобода не вызовет поток контрафакта.

Максим Евдокимов:

– Всегда подделки были и есть, но я не считаю, что этот поток увеличится или, что он сегодня какой-то значительный. В силу того, что есть сертификационные органы, есть определенная процедура таможенного оформления товара, есть масса добросовестных участников, которые занимают львиную долю рынка, и я считаю, что никаких опасений нет.

Сейчас на рынке действуют более 50 крупных импортеров парфюмерии и косметики. Часть из них объединилась в профессиональную ассоциацию. Во многом именно благодаря такой консолидации и удалось убедить госорганы отменить лицензирование. В ответ бизнес-сообщество обещает удивить низкими ценами любителей вкусно пахнуть и хорошо выглядеть.

Лилия Владимирова, директор Парфюмерно-косметической ассоциации:

– Ассортимент увеличится однозначно, цены снизятся за счет высокой конкуренции. Если даже кто-то начнет привозить новые марки, то это тоже будет на благо потребителю и предприятиям-импортерам, поживее будут немножко. Поэтому – только плюсы.

Продажа парфюмерии и косметики оптом упростилась, однако остались проблемы с розницей. Предприниматели жалуются на длительную и сложную процедуру лицензирования в торговле.

Алексей Адашкин, Илья Пучко, телекомпания СТВ.