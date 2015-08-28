Президент, посещая агрокомплекс «Беловежский»: Сельское хозяйство мы с вами поставили на ноги, но это еще полпути

Новости Беларуси. Александр Лукашенко сегодня, 28 августа, продолжил рабочую поездку по Брестской области. На этот раз президента ждали в аграрном комплексе «Беловежский».

Такие хозяйства принято называть «крепкими»: и на собственной территории порядок, и другим, если надо, помощь окажут. Так случилось с молочно-товарными фермами, которые по поручению президента в начале двухтысячных присоединили к «Беловежскому» и реконструировали. О том, как обстоят дела на некогда убыточных предприятиях, сегодня рассказали и показали главе государства. Впрочем, разговор зашел не только об этом. Все подробности в сюжете программы Новости «24 часа» на СТВ.

«Беловежский» можно назвать примерным хозяйством. Расположенное недалеко от Беловежской пущи в экологически чистом Каменецком районе, из совхоза образца 80-х оно постепенно превратилось в настоящего долларового миллионера. В начале двухтысячных к «Беловежскому» присоединили сразу несколько колхозов-банкротов. В разгар программы возрождения села ставка на большие площади сыграла, и уже через десять лет предприятие вошло в список ста крупнейших в Беларуси.

Директор Юрий Мороз руководит этим огромным комплексом уже третий десяток лет. В свое время побывал министром сельского хозяйства Беларуси, но в итоге месту в кабинете тогда предпочел место под солнцем: сегодня «Беловежский» – настоящий агропромышленный гигант. Здесь и удои высокие, и урожай такой, что впору позавидовать. И пример брать. Хотя бы с подхода по выращиванию кукурузы.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

В связи с такой аномальной погодой надо соответственно действовать. Вот он классику рассказывает: у меня хватает зерна, я могу эту кукурузу убрать на зерно, но я там получу в 2,5 раза меньше зерна, поэтому я сейчас измельчаю, кладу в траншею все это зерно и пожнивные остатки, саму массу и получаю хороший корм. Именно так по стране надо поступить. Никого не надо давить, пусть определяются, но рекомендовать именно такой подход, чтобы мы не потеряли кукурузу вообще.

Зерновые, рапс, свекла, кормовые. Эти культуры в хозяйстве возделывают не первый год. Рентабельность хорошая. Например, рапса доходит до 80%. Кстати, выращивание этой культуры важно не только для конкретного хозяйства – для всей республики. Главное – разработать правильную стратегию, уверен президент.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я всегда еду и с болью смотрю на эти рапсовые поля. У нас нет стратегии, как по картошке: «Давайте, сейте рапс, что получится, то получится. Подумаешь, рапс, за него же не спрашивают. Пропал рапс». Так надо определиться, где сеять. Если у него рапс получается, экономически ему выгодно – хорошая культура, рентабельная, так вы определитесь, сколько у нас потребность. Если мы довольны и нам достаточно, например, 800 тысяч тонн рапса, определите зоны. Там может быть и помочь надо, и подтолкнуть людей, научить – пусть возделывают рапс. Остальные, как хотят. Чтобы мы не сеяли этот рапс там, где его вообще возделывать нельзя. И второе – стратегия возделывания рапса на перспективу. И еще дисциплина – вопрос номер один.

Мы ведь сельское хозяйства сегодня как никогда обеспечили. Большинство ведь за государственный счет или кредиты, которыми сейчас нам приходится помогать им. Дали такую технику. Если не будет порядка, видеонаблюдения… Что такое, две камеры поставил – никогда человек не сунется, ни воровства, ни угона техники – ничего. Забор и железная дисциплина, чтобы сохранить технику. Столько вложили в эту технику. И МАЗы, и комбайны, и посевные агрегаты, и энергонасыщенные трактора, и другая техника – вот это надо сохранить. Нужен железный руководитель и железный порядок. И посмотреть, может быть, по оплате с будущего года именно руководителям.

Эффективное производство и минимальные затраты при таких-то объемах: только на свинокомплексе числится больше 100 тысяч голов, еще 11,5 тысяч – на молочно-товарных фермах. Здесь, конечно, не обошлось без господдержки. Сегодня Юрий Мороз внедряет даже сельскохозяйственные новинки. Все для будущего богатого урожая.

Юрий Мороз, генеральный директор ОАО «Беловежский»:

Мы в этом году попробовали очень интересный опыт – смесить сорго и кукурузу. Один рядок сорго, один – кукурузы. При всей неурожайности, сорго сегодня вырос на 3 метра, ничего не случилось в связи с засухой. Кукуруза сидит сухая, а сорго хоть бы что.

Кстати, в деревне Рясно президент не первый раз. Был здесь в 2011. Как раз четыре года назад к «Беловежскому» агропромышленному гиганту был присоединен тогда еще СПК «Советская Белоруссия». Ему требовалась срочная реанимация.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь (10.04. 2011):

Вот образец, как не должно быть.

Вместо 11 разрозненных и удаленных ферм сегодня 3 крупные. Изменились и показатели: удои выросли как минимум в 2 раза, да и прибыль у некогда отстающих хозяйств сегодня появилась. Всего в реконструкцию вложили 38,5 миллиардов рублей. Чем не пример грамотного использования средств и руководства? Как раз на таких хозяйственников смотреть должны молодые и перспективные руководители.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы же договаривались, что в течение года перспективный парень, реже, может быть, женщина, девушка приедут. В общежитие где-то поселим. 10 человек – не надо много. Они будут видеть все от технологий до дисциплины, стиля работы. Вот я что хотел, а не то, что ты их пришлешь, они тут посмотрят. Это хорошо, но он тут год должен прожить. Ты это не сделал.

23 миллиарда пошли на реконструкцию молочно-товарной фермы «Оберовщина». Сегодня она одна из трех в составе созданного отделения «Рясна». И пока самая успешная. Главе государства показали современный животноводческий комплекс на 660 голов. Только за последние 3 года производство молока здесь увеличилось почти в 2 раза.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Будущий год в сельском хозяйстве будет Годом культуры земледелия. Вот это главное. Я сюда еще включаю мелиорацию. Мы очень большой упор сделаем на мелиорацию. Никакой там лишней поддержки и так далее. Мелиорация, дисциплина, кадры. Надо корни ломать у управления, а управление – это руководитель. Но я еще раз говорю: надо при каждом вот таком хозяйстве (тогда у нас было 60 маяков). Для чего я давал деньги туда и поддерживал еще при том же Попкове? Для чего? Для того, чтобы мы там создавали школы, чтобы там 10 человек, будущих руководителей, в течение одного года, год надо, чтобы цикл прошел. Чтобы он видел и технологию, и дисциплину. Ни в одной академии, ни в одном вузе мы не научим кадры. Неужели это не понятно? Надо, чтобы он духом этим проникся, чтобы он с доярками поработал, заведующими фермами, в растениеводстве бригадирами, начальниками участков. Но, главное, чтобы он посмотрел, как работает современный руководитель, увидел эту технологию, заболел этим. Они все сразу не сделают. Заболел этим. Он будет знать, к чему идти. Вы сидите, руки сложив, в Правительстве, думаете, что кто-то это сделает за вас. Вопрос управления – вопрос № 1 будущей пятилетки.

А вот в реконструкцию мехдвора этого отделения «Беловежского» было вложено 3 миллиарда рублей. Это тоже бывшая вотчина убыточного СПК «Советская Белоруссия».

Алексей Мартиненок, СТВ:

В хорошем хозяйстве все должно быть оптимально и без лишних расходов. Несмотря на внушительный парк машин, здесь недавно посчитали, что территорию мехдвора надо сократить. На освободившихся площадях высадили фруктовый сад. И вот он – первый урожай.

Сегодня это во всех смыслах одно из самых хлебных мест региона. Многие стремятся попасть сюда на работу. Александр в этом хозяйстве уже 4 месяца. Раньше трудился в более мелком и о смене коллектива ничуть не жалеет. Здесь и новая техника, и сдельная зарплата – по заслугам.

Александр Павликов, механизатор отделения «Рясно» ОАО «Беловежский»:

Я перед этим работал в другом хозяйстве на МТЗ-3022, то немножко не то. Сейчас эта доработана модель. Запас мощностей увеличен здесь и электроника слаженнее уже работает.

Александр Лукашенко в разговоре с работниками СПК вникает во все мелочи от производительности нового комбайна до нюансов кормозаготовки. Ведь самым объективным отзывом о технике будет мнение человека, который на ней работает.

Хороший специалист на селе всегда на вес золота. Об этом не раз говорил глава государства. Иногда даже качество техники уходит на второй план.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Был в моей практике парень, который ушел из хозяйства в мелиорацию. У нас были еще комбайны «Енисеи». Он приходил и говорил: «Александр Григорьевич, купите мне «Енисея». Я ему: «Ты что с ума сошел, немецкие есть – бери». «Нет, – говорит, – купите мне «Енисей», я вам докажу, что никакой «Дон» с ним не сравниться». Что вы думаете? Он по полю, как на легковой машине на нем катался. И урожайность была под 30, за 40 – высокая. Я думал, он все оставил на поле. Я на коленях ползал – нигде зерна не нашел. Это уникальный был человек. Молодой парень, ему еще 30 не было.

По традиции Александр Лукашенко пообщался с трудовым коллективом предприятия. Известно, что этот филиал еще несколько лет назад находился в совсем плачевном состоянии. Восстановить и фактически спасти хозяйство удалось.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Задача была одна: денег лишних нет – надо взять то, что есть, поднять, приподнять, реанимировать и восстановить. Потому что надеяться на то, что где-то деньги от молока, мяса, все снести – и мастерские, и склады, и пункты технического обслуживания – и построить новые – это бешеные деньги. Можно построить, но потом всю жизнь будешь работать на кредиты, чтобы их вернуть. Поэтому была задача восстановить хозяйства, спасти то, что сегодня имеем. И я вам очень благодарен за то, что вы пятую часть района обрабатываете. Благодарен вашему руководству, специалистам за то, что вы людей не забываете. Конечно, наверное, дисциплина здесь серьезная. Но вы должны понимать: без дисциплины мы будем идти по наклонной. Будет дисциплина, порядок, в том числе и технологическая, мы будем развиваться. И дай Бог, чтобы у нас больше было таких хозяйств. Поэтому я благодарю вас за то, что вы бережете людей. 7 тысяч – это крупное промышленное предприятие. И вы это все сделали.

Нам надо подумать в будущем о том, как не только заинтересовать людей, как мы часто говорим: давайте им что-то дадим, чтобы они как рабы работали. Нам надо подумать о том, как нам поощрить людей – руководителей и специалистов за то, что они поднимают такие хозяйства.

Главная у нас проблема – управление, руководители и специалисты. Если будет хороший руководитель, пара тройка крепких специалистов, то хозяйство будет возрождаться. Если этого нет и не надо туда ни техника, ни деньги, зарплата – этого хозяйства не будет. Поэтому вопрос управления, в том числе и в сельском хозяйстве. Совершенствуя то, что у нас есть, не надо ничего ломать. У нас на ломку и ошибки денег нет. Можно сломать. Не туда пошел – переделал. Но это большие затраты. Поэтому, исходя из того, что мы имеем, мы будем действовать.

Вы должны быть уверены, что сельское хозяйство мы с вами приподняли, поставили на ноги, но это еще полпути. Впереди долгий трудный путь, чтобы в целом по стране мы достигли уровня «Беловежского», а «Беловежский» должен двигаться вперед. И мы этому будем способствовать, чтобы у нас был пример, по какому пути должны развиваться сельхозпредприятия.

Коллектив ОАО «Беловежский»:

Огромное спасибо хочется сказать за то, что вы вовремя вернули нам нашего директора – Мороза Юрия Дмитриевича. Наше хозяйство сегодня является одним из лучших в Беларуси. И хочется, Александр Григорьевич, чтобы вы своими глазами увидели, какой у нас прекрасный и уютный поселок, в котором мы живем.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Главное – ваша жизнь и ваше спокойствие. Мир, покой, безопасность не покупаются и не продаются, как и здоровье. Вот это нам надо сберечь, все остальное мы купим. Спасибо.