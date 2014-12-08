Президент: На примере Шакутина я хочу показать, что в Беларуси можно, нужно работать

Новости Беларуси. О реализации инвестпроектов в сфере машиностроения говорили на встрече Александра Лукашенко с председателем совета директоров открытого акционерного общества «Амкодор» Александром Шакутиным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент высоко оценил работу успешного бизнесмена, сенатора и главы Белорусской теннисной федерации. Поручения главы государства Александр Шакутин вместе со своей командой реализует с опережением сроков.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Когда-то мы договаривались о том, что все, что заработает Шакутин со своей командой, будет находиться в стране. Он никогда не будет выводить деньги в оффшоры или еще куда-то прятать, а вкладывать в экономику Беларуси. Такая была договоренность. Определены были ряд проектов, очень нужных для страны, и мне хотелось бы услышать, как реализуются эти договоренности. Знаю, что и в Дзержинские построен практически новый завод. Я на одном из них бывал. И очень нужная, к примеру, гидравлика, которую мы не выпускали на уровне мировых стандартов, у нас появляется. Другие проекты нужные для экономики.

На примере Шакутина я хочу всем показать, что в Беларуси можно, нужно работать, не надо деньги прятать и куда-то вывозить. Вкладывайте – это ваше, никто это не отнимет. Вот почему знаковые фигуры – Шакутин и многие другие предприниматели – которых я знаю, с которыми, может, я реже встречаюсь. Но это очень честные ребята, порядочные, которые пришли в Беларусь со своим бизнесом, родились здесь, работают и пользу приносят государству.

Сегодня только в Беларуси Александр Шакутин успешно реализует 15 крупных проектов. В основном речь идет о машиностроении.

Однако в ближайшей перспективе топ-менеджер намерен воплотить в реальность еще как минимум десять бизнес-идей. В планах создать агрохолдинг и развивать туристические услуги.

Александр Шакутин, председатель совета директоров ОАО «Амкодор» - управляющая компания холдинга», член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Мы образовываем сельскохозяйственный холдинг, в котором более 15 тысяч га земли и в общей сложности 15 тысяч голов крупнорогатого скота. Все это будет перерабатываться в собственном же холдинге, будет построен молокоперерабатывающий завод с переработкой 300 тонн молока в сутки. Второй проект – это создание такого холдинга, который будет обеспечивать отдых, лечение не только граждан Республики Беларусь, но и иностранных граждан, в который будут включены пять объектов, которые сегодня находятся в нашем ведении, но они разрознены. Плюс строительство нескольких еще новых объектов. Это санаторий на 240 мест и гостиницы.