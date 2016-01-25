Презентация торгово-экономических возможностей Беларуси открылась во французском Лионе 25 января

Новости Франции. Во французском Лионе началась двухдневная презентация торгово-экономических возможностей Беларуси. 25 января у делегации нашей страны, в которую включены представители МИДа, Мингорисполкома, Белорусской торгово-промышленной палаты насыщенный день. Помимо встреч с представителями бизнес-сообщества региона Рона-Альпы, предполагается посетить предприятия, которые являются потенциальными партнерами наших производственных структур.

Павел Латушко, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Беларусь во Французской Республике, Королевстве Испания и Португальской Республике по совместительству:

Подтвердили участие в презентации уже 50 представителей французского бизнеса. Мы планируем представить возможности экспорта белорусских товаров в этот регион Франции, инвестиционного сотрудничества, развития сотрудничества в сфере науки и образования. Также Национальное агентство по инвестициям Беларуси представит инвестиционные возможности нашей страны.

Во время пребывания белорусская делегация также посетит ряд французских предприятий, которые уже работают в Беларуси, или заинтересованы в налаживании сотрудничества с белорусскими партнерами.

В декабре 2015 года в Лионе было открыто почетное консульство Беларуси, его возглавил видный представитель делового сообщества Жан-Жак Ринк. Нынешняя презентация инвестиционных и производственных проектов проходит как раз на базе этого дипломатического учреждения.

Консульство также примет участие организации и проведении Дней белорусской культуры, которые должны пройти во Франции вскоре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.