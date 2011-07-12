Премьер-министры России, Беларуси и Казахстана обсудят в Москве вопросы сотрудничества в топливно-энергетическом комплексе

Руководители правительств стран-участниц Таможенного союза также уделят внимание практическим механизмам функционирования Единого экономического пространства.

Кроме того стороны рассмотрят пути совершенствования работы самого Таможенного союза. На встрече речь пойдет и о вступлении Беларуси, России и Казахстана в ВТО. Запланированы также и переговоры деловых кругов трех стран, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Таможенный союз начал работу 1 января 2010-го. В прошлом году товарооборот Беларуси с государствами-членами Таможенного союза увеличился более чем на 20% и достиг почти 30 млрд. долларов. C 1 июля на белорусско-российской границе отменен последний вид госконтроля – таможенный.