Предприниматель Сергей Новицкий поделился мнением о грядущих изменениях в правилах ведения бизнеса в Беларуси

Новости Беларуси. Тезисы, озвученные 21 апреля Президентом во время послания белорусскому народу и Национальному собранию, активно обсуждают представители деловых кругов. Глава государства в своем выступлении уделил особое внимание работе бизнеса. Тема как никогда актуальна.

Сейчас в Беларуси вынесен на общественное обсуждение пакет документов по либерализации этой сферы. Так, известный белорусский предприниматель Сергей Новицкий поделился своим мнением о грядущих изменениях в правилах ведения собственного дела, упрощения этого процесса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Новицкий, заместитель председателя Совета по развитию предпринимательства в Республике Беларусь:

Сегодня Президент опять-таки озвучил этот момент о том, что сегодня нужно настолько дать возможность заниматься бизнесом, тому, кто это хочет, насколько это можно в рамках государства. То есть облегчить создание бизнеса как на этапе его становления, так и ведение бизнеса. И уменьшить количество контроля надзорных мероприятий, особенно для тех предприятий, которые работают стабильно, работают эффективно, уплачивают налоги и так далее. То есть меньше нагрузку со стороны государства, вот это давление со стороны государства уменьшить.