Новости экономики за 20.04.2017

Новости Беларуси. Холодная погода нанесла ущерб не только сельскому хозяйству. Многие люди в ожидании весны не рассчитали с гардеробом. Как результат, аптеки отмечают спрос на средства от простуды. Хитом продаж являются спреи и пастилки от кашля. АПТЕЧНЫЕ ХИТЫ

Цены на одно и то же лекарство отличаются в порой два раза. И зависит это аптеки, а не от производителя. Самые дешевые пастилки можно будет купить всего за пару рублей – самые дорогие нашлись за 12.

ЛУЧШИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОДУКТ ГОДА

Лучший строительный продукт года выберут в Беларуси. Миссия конкурса заключается в том, чтобы производители конкурировали между собой и стремились создавать качественно новый продукт. За 14 лет более 500 предприятий приняли участие в профессиональных соревнованиях.

За это время свою продукцию представляли фабрики Беларуси, России, Германии, Франции, Польши и Литвы. Александр Патутин, председатель оргкомитета «Лучший строительный продукт года-2017»:

Это и обучающие семинары, и мероприятия по обмену опытом между предприятиями строительной отрасли, выставки, выставочные круглые столы. БЕЛОРУССКО-ЧЕШСКИЙ ФОРУМ

В Бресте состоялся экономический форум двух стран, Беларуси и Чехии. Его главная задача – вывести на большие обороты старые и наладить новые контакты. Так, еще пять лет назад товарооборот между Беларусью и Чехией составлял 4 миллиарда долларов. Сегодня эти цифры ниже, но есть много точек роста. На форуме обозначили и наиболее перспективные совместные направления – это энергетика, строительство, информационные технологии и сфера туризма. МЕНЯТЬ ПРАВА НЕ НУЖНО

Белорусским водителям разрешат работать в России, не меняя прав. Все дело в том, что С 1 июня 2017 года введут запрет: нельзя будет работать водителям в России, имея права другого государства.

Все права, кроме белорусских, нужно будет подтверждать. Наши удостоверения будут признаваться наравне с российскими.