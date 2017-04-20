Новости экономики за 20.04.2017

Новости Беларуси. Холодная погода нанесла ущерб не только сельскому хозяйству. Многие люди в ожидании весны не рассчитали с гардеробом. Как результат, аптеки отмечают спрос на средства от простуды. Хитом продаж являются спреи и пастилки от кашля.
АПТЕЧНЫЕ ХИТЫ
Цены на одно и то же лекарство отличаются в порой два раза. И зависит это аптеки, а не от производителя.
Самые дешевые пастилки можно будет купить всего за пару рублей – самые дорогие нашлись за 12.
ЛУЧШИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОДУКТ ГОДА
Лучший строительный продукт года выберут в Беларуси. Миссия конкурса заключается в том, чтобы производители конкурировали между собой и стремились создавать качественно новый продукт. За 14 лет более 500 предприятий приняли участие в профессиональных соревнованиях.
За это время свою продукцию представляли фабрики Беларуси, России, Германии, Франции, Польши и Литвы.
Александр Патутин, председатель оргкомитета «Лучший строительный продукт года-2017»:
Это и обучающие семинары, и мероприятия по обмену опытом между предприятиями строительной отрасли, выставки, выставочные круглые столы.
БЕЛОРУССКО-ЧЕШСКИЙ ФОРУМ
В Бресте состоялся экономический форум двух стран, Беларуси и Чехии. Его главная задача – вывести на большие обороты старые и наладить новые контакты.
Так, еще пять лет назад товарооборот между Беларусью и Чехией составлял 4 миллиарда долларов.
Сегодня эти цифры ниже, но есть много точек роста. На форуме обозначили и наиболее перспективные совместные направления – это энергетика, строительство, информационные технологии и сфера туризма.
МЕНЯТЬ ПРАВА НЕ НУЖНО
Белорусским водителям разрешат работать в России, не меняя прав. Все дело в том, что
С 1 июня 2017 года введут запрет: нельзя будет работать водителям в России, имея права другого государства.
Все права, кроме белорусских, нужно будет подтверждать. Наши удостоверения будут признаваться наравне с российскими.
НОВЫЕ УЧАСТНИКИ ТОРГОВ
Настоящий прорыв в работе валютно-фондовой биржи произойдет летом 2017 года.
Каждый сможет оставить свою заявку на торгах.
По факту это будет происходить так: покупатель оставляет заявку по курсу, который его устраивает. Если продавец валюты находится, то сделка заключается на условиях, которые устраивают обе стороны.
Андрей Аухименя, председатель правления ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»:
Физические лица в режиме online будут подавать заявки на покупки и продажу валюты. Это удобно.
Курсы валют на 21 апреля: доллар – 1 рубль и 88 копеек, евро – 2 рубля и 2 копейки.
Курс российского рубля – 3 рубля и 33 копейки за 100 белорусских, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.