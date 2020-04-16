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Правительство разрешило в 2020 году не начислять амортизацию

16 апреля 2020 14:51
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Новости Беларуси. Организации и индивидуальные предприниматели получили право в 2020 году не начислять амортизацию по всем или отдельным объектам основных средств и нематериальных активов, используемым ими в предпринимательской деятельности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это предусмотрено постановлением Совмина, которое вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое действия на отношения, возникшие с 1 января 2020 года. В правительстве говорят, что документ принят для преодоления негативных последствий в сложившейся эпидемиологической ситуации в мире. Амортизация – это выраженный в деньгах износ основных средств. Для предприятий это, по сути, часть затрат, которая формирует себестоимость произведенной продукции.

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# Бизнес в Беларуси # Экономика # Сергей Савицкий # Фотофакт

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