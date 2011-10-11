Правительство Беларуси не исключает введения прогрессивных норм энергопотребления

Разговор об эффективности импортозамещения сегодня в правительстве начался нестандартно — не в зале заседания, а на выставке белорусских производителей. Каждый готов рассказать, что делает по сокращению доли импорта.

Показательный пример с зубочистками привел глава государства, критикуя еще раньше правительство за нерасторопность в политике импортозамещения — теряем на малом. Что уж говорить про крупные производства. Но, по сути, началось все с отрицательного сальдо внешней торговли. Беларусь за рубежом покупала больше, чем продавала туда. Рекордный минус прошлого года в 9 миллиардов долларов сказался на всей экономике. За последнее время увеличивалось производство, которое требовало иностранных комплектующих. Но белорусский экспорт за импортом не успевает.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Мы в 2012 году должны выйти по внешней торговле товарами и услугами на положительное сальдо в 1,8 миллиардов долларов США по году. Это крайне сложная задача. Для того, чтобы это не выглядело каким-то «прожектерством», надо очень серьёзно посмотреть на структуру нашей экономики.

Минэкономики выступает не за «поголовное» импортозамещение. Делать все нужно с умом. Там, где есть конкурентные преимущества, местное сырье и неиспользованные резервы.

Для производителей интересны те товары, которые «на ура» уйдут на экспорт. Такие проекты экономически выгодны.

Алексей Мелещеня, директор Института мясомолочной промышленности НАН Беларуси:

Если наша молочная промышленность производит продукции на 2 миллиарда долларов и поставляет более 60% на экспорт — это существенная доля в импортозамещении.

Минторг даже составил для промышленников минимальный список «упущенных возможностей»: как пример, востребованы садовый инвентарь, фурнитура, замки для дверей, детская обувь, спортивные товары — те же мячи. Подключиться должен и бизнес.

Валентин Чеканов, министр торговли Республики Беларусь:

Есть позиции, которые мы показали сегодня на выставке — можно вполне это выпускать. Это и строительные материалы, инструменты, обои, различные покрытия. Есть заявки: мы на этот год промышленности заявили 341 позицию и уже 86 позиций принято к освоению.

Ко всему просчитать нужно и уменьшение иностранного в отечественном.

Виктор Шумило, генеральный директор Минского завода холодильников:

Главный наш продукт — холодильники, стиральные машины. Мы производим компрессоры, освоили электродвигатели. Если говорить об импортной составляющей или импортоёмкости нашей продукции, мы каждый год её уменьшаем. В этом году она составит около 32%.

Анатолий Савенок, генеральный директор Белорусского металлургического завода:

Раньше объём арматуры ввозился извне, теперь внутренний, хотя там есть часть российского металлолома.

Половина промежуточного импорта приходится на энергоресурсы. Цена на них увеличилась в разы. А от этого напрямую зависит пресловутая конкурентоспособность товаров. Поэтому правительство не исключает введения прогрессивных норм энергопотребления, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».