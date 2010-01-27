П.Прокопович: Белорусская финансовая система даже в кризисный 2009 год продемонстрировала свою стабильность

Ставка рефинансирования в стране уже к первому июня может и вернуться к докризисному уровню – 12% годовых.

Локомотив белорусской экономики — строительство жилья. Его не остановят ни сильный температурный минус, ни, тем более, домыслы о замораживании финансирования льготного кредитования населения. Слухи, как говорится, быльем поросли, а страна, тем временем, выполняет одну из важнейших государственных программ и массово прирастает квадратными метрами квартир. Из 8 миллионов, которые планируется сдать в этом году, в свои 80 квадратов вскоре заселится молодая семья Кирилла Дятлова.

Кирилл Дятлов:

Если бы не льготный кредит, туговато бы нам пришлось. Вряд ли мы бы получили квартиру, даже если бы и была такая возможность — это большое подспорье. Мне дали 50 миллионов льготного кредита. Для трехкомнатной квартиры это серьезная доля денег.

Глядя в свои окна пока еще по одну сторону улицы, Кирилл не без удовольствия отсчитывает этажи до своего четвертого. После заселения эта нехитрая математика будет означать решение сложной арифметической задачи для его семейного бюджета. Оплата коммунальных плюс 300 тысяч рублей банковского ежемесячного платежа по льготному кредиту – сумма минимум вдвое меньше, чем сейчас он платит за съемную квартиру. В 2010 году таких счастливчиков станет еще больше.

У банковской системы достаточно ресурсов, чтобы продолжать льготное кредитование строительства жилья, заявляют в Нацбанке. Более того, к докризисным размерам планируется вернуть и другие процентные ставки на финансовом рынке. Главная из них — ставка рефинансирования к концу года составит 9-12%.

Цель на ближайшие годы — в строительстве жилья выйти на 1 метр квадратный на человека в год. Итого 10 миллионов — лучший мировой показатель. Оптимистичный прогноз главного банкира страны Петра Прокоповича подкреплен реальными цифрами. В кризисном 2009 году страна мало того, что серьезно увеличила свои золотовалютные резервы (в этом фонде уже более 5,5 миллиардов долларов), финансовую подушку безопасности экономики Беларуси укрепило увеличение уставных фондов и рост собственных банковских ресурсов. А также значительные иностранные инвестиции.

Петр Прокопович, Председатель Правления Национального банка Республики Беларусь:

Важным фактором было достижение прибыли, то есть, эффективная работа банковского сектора. Я думаю, что немного есть стран в мире, которые могут похвастаться тем, что банковский сектор не только не сократил прибыль, но и увеличил. Наши банки за прошлый год увеличили прибыль и эта прибыль была больше, чем в 2008 году. Это также говорит о том, что наша банковская система развивается стабильно.

Выйти из кризиса более сильными финансовой системе страны помогли и сами граждане. Свои сбережения доверили банкам и не ошиблись. Высокий процент годовых, и ни одного банкрота. Что касается экономики, в целом по банковской системе прирост объемов кредитования в 2010 году планируется обеспечить не менее, чем на 40 %. И скептикам тут не следует искать причину успеха в привлечении заемных траншей, подчеркнул глава Нацбанка. На «проедание» средств никто не давал, как тот же МВФ.

Петр Прокопович, Председатель Правления Национального банка Республики Беларусь:

Мы научились вместе работать, рассматривать ситуации, и это очень много стоит — возможно, больше, чем сами кредитные ресурсы. Мы это ценим, этим дорожим и дальше вместе с Международным валютным фондом будем продолжать совместную работу.

А вот укреплять свою валюту это позволяет. Дедолларизация будет продолжаться, национальные деньги со временем можно будет свободно конвертировать, отметил Петр Прокопович. Ведь главная цель денежно-кредитной политики Беларуси — повышение уровня жизни ее граждан. 2010 год назван годом посткризисного восстановления.