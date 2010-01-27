Андрей Кобяков поехал в Москву на заседание комиссии Таможенного союза

Зачисление и распределение ввозных пошлин - один из основных вопросов комиссии Таможенного союза. Эксперты соберутся сегодня в Москве. Белорусскую делегацию возглавит заместитель премьер-министра Беларуси Андрей Кобяков. На встрече рассмотрят и предложения российской стороны о корректировке ставок ввозной пошлины Единого тарифа в отношении некоторых товаров. Речь пойдет и о плане действий по формированию Единого экономического пространства Беларуси, Казахстана и России.