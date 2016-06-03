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Повышать эффективность производства – главную задачу для АПК Беларуси обозначил Андрей Кобяков

03 июня 2016 13:17
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Новости Беларуси. Повышать эффективность производства. Такую главную задачу для агропромышленного комплекса Беларуси обозначил премьер-министр в ходе поездки по Минской области. Необходимо с наименьшими затратами получать больший объем продукции. При этом внимание уделять двум основным направлениям – генетике и кормам.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:
Наука «селекция» дает возможность с гораздо меньшими трудо-, материалозатратами получать гораздо больший эффект и обеспечить конкурентоспособность нашей продукции. Вопрос в том, как правильно использовать финансовые ресурсы, куда их направить. И мы должны направлять эти деньги прежде всего в точки роста. А такими точками роста является прежде всего генетика. Это вопрос оптимизационной задачи – что в первую очередь строить. Расширять текущее производство или наладить производство хорошего генетического материала, который даст потом с минимальными затратами гораздо большие объемы производства.

Также 3 июня Андрей Кобяков посетил одно из предприятий легкой промышленности. Премьер отметил, что необходимо развивать товаропроводящие сети. Для этого прорабатывать варианты открытия совместных фирменных магазинов сразу нескольких производителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Предприятия Беларуси # Андрей Кобяков

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