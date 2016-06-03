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II Белорусско-испанский бизнес-форум проходит в Мадриде

03 июня 2016 10:19
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Новости Беларуси. Деловые круги Беларуси и Испании активно налаживают сотрудничество. В Мадриде проходит I Белорусско-испанский бизнес-форум. Помимо отечественных компаний в нем принимают участие белорусские дипломаты.

Со стороны Испании на форуме представлены свыше двух десятков компаний. Среди них лидеры рынка этой страны в области возобновляемой энергетики, новых технологий и логистики, а также представители сферы производства оборудования для аэропортов и дорожного строительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хуан Игнасио Лемма Девеса, глава ассоциации Текнибери:
Эта встреча позволила нашим компаниям лучше узнать Беларусь, страну, с которой у нас есть огромный потенциал для расширения сотрудничества. Мы благодарны белорусской делегации во главе с послом за этот визит, который мы рассматриваем как первый камень для построения нашего общего успеха. Цель данных встреч – помочь белорусским и испанским компаниям, в первую очередь инжиниринговым, лучше узнать друг друга и договориться о реализации взаимовыгодных проектов.

Павел Латушко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь во Французской Республике, в королевстве Испания и Португальской Республике по совместительству:
Вельмі важна адзначыць, што мы бачым усё большы інтарэс іспанскіх кампаній у супрацоўніцтве з Беларусью. Нашы адносіны ў гандлёва-эканамічнай сферы развіваюцца.

# Экономика # Международное сотрудничество # Павел Латушко # Беларусь-Испания # Дмитрий Мирончик

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