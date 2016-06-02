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В Минске не приватизированы более 19 тысяч квартир – срок заканчивается 1 июля

02 июня 2016 15:09
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Новости Беларуси. Менее месяца на приватизацию жилья. В столице остается более 19 тысяч квартир, которые можно оформить в частную собственность.

Срок приватизации заканичвается 1 июля. Цена вопроса - от 25 миллионов рублей.

Стоимость зависит от года постройки и технических характеристик дома, площади самой квартиры и месторасположения. Максимальная оценка, установленная на данный момент – миллиард рублей.

Однако выплачивать всю сумму приватизации одновременно не нужно. Достаточно погасить 10% от ее стоимости.

Оставшуюся сумму можно растянуть вплоть до 40 лет. При этом до полного погашения стоимости квартиры ее нельзя продать или подарить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Приватизация в Беларуси

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