В Минске не приватизированы более 19 тысяч квартир – срок заканчивается 1 июля

Новости Беларуси. Менее месяца на приватизацию жилья. В столице остается более 19 тысяч квартир, которые можно оформить в частную собственность.

Срок приватизации заканичвается 1 июля. Цена вопроса - от 25 миллионов рублей.

Стоимость зависит от года постройки и технических характеристик дома, площади самой квартиры и месторасположения. Максимальная оценка, установленная на данный момент – миллиард рублей.

Однако выплачивать всю сумму приватизации одновременно не нужно. Достаточно погасить 10% от ее стоимости.

Оставшуюся сумму можно растянуть вплоть до 40 лет. При этом до полного погашения стоимости квартиры ее нельзя продать или подарить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.