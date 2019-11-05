Потеснил бельгийский и швейцарский шоколад. Побывали на фабрике, где рождаются сладкие подарки

Новости Беларуси. Скоро у белорусов появится еще одна статья расходов – новогодние подарки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но это уже приятные траты. Традиционно, в список презентов входят сладости. На фабрике «Коммунарка» уже готовы утолить самые изысканные вкусы.

Подготовку к празднику начали еще в феврале. В итоге появилась новая продукция. Так что специалисты обещают, что праздник пройдет буквально в шоколаде. Репортаж Елены Козловой.

Подарки рождаются здесь под шум линии на фабрике, а радуют уже дома под ёлкой в хрустящих обертках. На «Коммунарке» уверены, что в новогоднюю ночь дети разбирают свои сладкие подарки и выбирают свои любимые конфеты! Для этого готовиться к очередным новогодним праздникам на предприятии начали еще в феврале.

Теперь не о сказке: конфет точно хватит всем, новая линия позволяет. А всё новое вдохновляет. Журналистам сегодня показали современные технологии по производству шоколадок.

Олеся Гончарова, главный технолог СОАО «Коммунарка»:

Если посмотреть в прошлое, это занимало около 25 секунд: от подготовки шоколада до наполнения начинкой. Сегодня это занимает 3 секунды. Капелька шоколада , в которую погружается штамп с температурой -25 градусов позволяет в кротчайшее время сделать заготовку для наполнения шоколадных корочек различными начинками. Это ускоряет процесс производства.

Кондитеры, следуя мировым трендам, разработала рецептуры с использованием исключительно натурального сырья. Кусочки спелой клубники, яркого абрикоса, терпкой смородины и кислой клюквы в паре с качественным молоком от белорусских буренок. При разработке шоколада «детские истории» технологи отказались от использования жиров с пальмовым маслом в пользу уникальной комбинации какао-масла и масла ши.

А вот дизайнерские поиски для праздничных упаковок, – довольно сложный процесс. Еще в начале года на фабрике для этой цели собирается творческая группа, чтобы отобрать самые интересные предложения.

Это не только классические картонные коробочки, но и тубы, чемоданчики, плюшевые рюкзачки, в том числе с сюрпризами-игрушками внутри.

Татьяна Пармон, начальник отдела маркетинга и рекламы СОАО «Коммунарка»:

Ежегодно фабрика выпускает больше миллиона новогодних подарков. В этом году мы запланировали произвести 1 миллион 200 подарков для наших покупателей. Подарки будут весом от 300 грамм до 3 кг.

Иван Данченко, генеральный директор СОАО «Коммунарка»:

Нам есть, что показать рынку, быть конкурентоспособными, быть на плаву. Фабрика за все эти годы каждый год прибавляла и прибавляет в своём развитии.