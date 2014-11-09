Посол Великобритании Брюс Бакнелл о белорусах, похожих на британцев, и белорусских зубрах, похожих на английских коров

Новости Беларуси. Через несколько дней в Лондоне пройдет белорусский инвестиционный форум. Шесть лет назад подобное мероприятие в столице туманного Альбиона уже становилось местом встречи политических и бизнес-элит Беларуси и Великобритании. Цель форма - привлечь внимание потенциальных инвесторов к республике, а также обменяться опытом в сфере совершенствования инвестиционного климата. Об этом и не только программа «Неделя» пообщалась с Чрезвычайным и Полномочным Послом Великобритании в Беларуси, или как написано у него на визитке — «послом ее величества» Брюсом Бакнеллом.

Брюс Бакнелл, Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Республике Беларусь:

(о сувенире - ред.) Это подарок, я посетил Полесье, недалеко от Чернобыля. И там сюрприз был - маленькая группа зубров (сувенир - ред.). Я сын фермера. У нас есть коровы. И для меня зубр похож на корову.

Ваш отец был фермером, а вы доить умеете? Смогли бы подоить корову?



Брюс Бакнелл:

Да!



На следующей неделе в Лондоне пройдет белорусский инвестиционный форум. Как Вы считаете, какой импульс он может придать контактам наших стран? Может, какие-то деловые круги лучше активизируются? Может, в каких-то других сферах будет активность лучше?



Брюс Бакнелл:

Успех форума, конечно, зависит от участников из Беларуси. Это возможность для продвижения Беларуси как страны для бизнесменов. В современном мире конкуренция в поиске инвестиций очень сильная.

Британия действительно один из мировых инвестиционных центров. На ваш взгляд, в Беларуси какие сферы белорусской экономики могут заинтересовать британских бизнесменов?

Брюс Бакнелл:

Сейчас к отрасли информационных технологий очень сильный интерес. И эта сфера в Беларуси является привлекательной для Великобритании.



Как бы вы оценили усилия Беларуси по урегулированию конфликта в Украине?



Брюс Бакнелл:

Конечно, я рад. И мое Правительство очень радо, что Беларусь предоставила площадку для переговоров между Украиной и другими сторонами. И приятно то, что Беларусь не ввела ограничения на торговлю с Украиной, а также с Молдовой. Но, к сожалению, кризис продолжается. Для его разрешения все должны работать. Никому не приносит он пользу, включая Россию. Особенно Россия должна делать больше для снижения напряжения в регионе. Это сейчас, к сожалению, приоритет.



Вы уже являетесь послом более двух лет, если я не ошибаюсь, здесь, в Беларуси. Насколько вам комфортно здесь работать? Люди белорусские, насколько они вам симпатичны?

Брюс Бакнелл:

Очень симпатичны. На самом деле, может быть, они чуть-чуть похожи на британцев. То есть, интроверты. По сравнению, может быть с россиянами. Да?



То есть, немножко погруженные в себя, да?



Брюс Бакнелл:

Может быть, может быть.

Это отличное место. Для развития туризма в Беларуси очень важно улучшить маркетинг, продажи для продвижения страны. Потому что здесь есть много [чего, что можно показать туристам].