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На сумму около полумиллиарда долларов были подписаны договоры в день открытия международного бизнес-форума в Могилеве

06 ноября 2014 07:48
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Новости Беларуси. Инвестпортфель международного бизнес-форума в Могилеве составил около полумиллиарда долларов. Именно на такую сумму были подписаны договоры о намерениях в день его открытия.

Зарубежные инвесторы выразили готовность построить в Могилевской области завод по сортировке и переработке коммунальных и бытовых отходов, вложив около 200 миллионов евро.

Среди других перспективных проектов — строительство на Могилевщине фотогальванической электростанции, а также биогазовой установки для очистных сооружений.

Привлечение зарубежного капитала в Беларусь имеет большое значение в создании предприятий и новых рабочих мест. Это повышает уровень развития экономики и, как следствие, качество жизни белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Инвестиции в Минск # Экономика # Международное сотрудничество

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