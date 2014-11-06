На сумму около полумиллиарда долларов были подписаны договоры в день открытия международного бизнес-форума в Могилеве

Новости Беларуси. Инвестпортфель международного бизнес-форума в Могилеве составил около полумиллиарда долларов. Именно на такую сумму были подписаны договоры о намерениях в день его открытия.

Зарубежные инвесторы выразили готовность построить в Могилевской области завод по сортировке и переработке коммунальных и бытовых отходов, вложив около 200 миллионов евро.

Среди других перспективных проектов — строительство на Могилевщине фотогальванической электростанции, а также биогазовой установки для очистных сооружений.

Привлечение зарубежного капитала в Беларусь имеет большое значение в создании предприятий и новых рабочих мест. Это повышает уровень развития экономики и, как следствие, качество жизни белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.