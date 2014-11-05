Государство при возможности будет увеличивать поддержку молодых семей

Новости Беларуси. Президент 5 ноября посетил с рабочей поездкой Могилевскую область. В центре внимания главы государства оказалось сразу несколько тем. Среди них — развитие региона, в частности его дорожно-транспортной инфраструктуры. Речь зашла о реконструкции моста через реку Днепр, и в целом о необходимости отремонтировать более половины путепроводов Республики. Тем более, что всем необходимым оборудованием страна располагает. 5 ноября Александр Лукашенко побывал на предприятии, где способны удовлетворить подобный спрос. Разговор состоялся серьезный, после чего Президент пообщался с работниками предприятия.

Наталья Бреус, СТВ:

Именно в Могилеве уже больше месяца работает новый завод. По сути, этот завод — старт производства в Беларуси стальных мостов. Здесь для них изготавливают специальные конструкции. Ниша перспективная — считают специалисты, потому что больше половины мостов в стране не помешало бы заменить.

Аналогичного предприятия в Беларуси нет. Укомплектован завод самым современным оборудованием. Его закупали в Германии, Италии. В планах выпуск осветительных мачт и резервуаров для нефтепродуктов. Такие в стране не делают, так что реальное импортозамещение. Уже стали поступать первые заказы на изготовление конструкций для мостов.

Николай Сыса, руководитель холдинга «Группа компаний Протос»:

Посмотрели, ниша в наших производствах есть, мостами у нас пока никто не занимается. Почему не мы?! Если государство будет заказывать к нас мосты, естественно, будем делать, но кроме этого, мы надеемся на рынок России, где у нас уже есть договоры о намерениях и ЕС. Сертификацию для поставок в ЕС мы проходим, к весне, думаю, закончить.

Вообще, предприятие «Протос» работает уже больше 20 лет. Начиналось все с небольшого цеха. С 2010 года — это уже большой холдинг. Он объединяет арматурный завод, предприятие по перевозке сжиженного газа и нефтепродуктов, а также предприятие по ремонту автотранспорта. Именно Могилевское предприятие поставляло свои конструкции для строительства белорусской АЭС и НПЗ. Есть их стальные профили, например, на конвейере «Шкоды».

Что из себя представляет новый завод холдинга, показывают президенту. Он смотрит, как идет рабочий процесс — вся технологическая цепочка в корпусе площадью 8 тысяч квадратных метров. На строительство завода и его оборудование понадобилось чуть больше года. Рассчитывают, что новое производство будет работать с высокой производительностью и рентабельностью не меньше 15 %.

В новое производство вложили 15 миллионов евро. Для регионального центра — это и тридцать дополнительных рабочих мест. Всего в холдинге около 200 сотрудников. Многие из них пришли, чтобы пообщаться с главой государства и задать свои вопросы.

Эта встреча проходит как раз накануне ноябрьских праздников. Президент просит не искать политического подтекста в дате 7 ноября. Так сложилось, что сегодня в Беларуси этот праздник скорее можно назвать промежуточным отчетом власти перед народом.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Так случилось, что у нас этот день оказался праздничным. Я не стал отменять его. Он у нас и есть праздничный, но уклон у нас несколько другой. К этому времени (в общем-то заканчивается производственный финансовый год на предприятиях) я предложил тогда: давайте к этому празднику будем делать народу подарки. Вот отработали год, давайте покажет чиновник один, второй, третий вместе с президентом, что за этот год сделано и покажем народу, что мы за этот год им подарили. Знаю, что такое для Могилева мостовые переходы. Знаю, что все уже у вас в городе в автомобилях сидят, по крайней мере, каждый второй. И знаете, что такое, когда плохие мосты. Или когда шел ремонт моста, что такое Могилев. Я по этому мосту, да и по всем им, проездил немало, так же как и вы. Я жил в свое время в Могилеве и учился. Поэтому я понимал эти проблемы. И вот как раз так случилось. Это не просто случайность. Мы старались к 7 ноября что-то сделать в Могилеве.

Александр Лукашенко ориентирует могилевчан, да и всех белорусов, на труд. Совместными усилиями можно противостоять возникающим экономические трудностям и кризисам.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Вы знаете, что этот вот перманентно возникающий экономический и финансовые кризисы в мире мы переносим тяжелее, сложнее нам, они для нас болезненны. Потому что мы не так сильны, допустим, как другие страны европейские. Мы не обладаем такими мощными финансовыми ресурсами, поэтому нам сложнее. Но в этой же ситуации надо жить и работать. Отсюда мое, порой, такое жесткое давление на власть, да и трудовые коллективы, наверное, это чувствуют. Но дальше будет еще более мощное давление, не глядя на то, что у нас политический будущий год. Вы уже слышали неоднозначно воспринимаемые мои требования, чтобы все, кто может, работали. Никакого тунеядства. Потому что рабочему человеку, я это по себе помню: когда ты работаешь, а где-то кто-то ходит и еще не хуже тебя живет и налоги не платит и пользуется образованием, здравоохранением, а оно у нас практически бесплатное или за мизерную цену, тогда народ очень напрягается. И это не имеет ничего общего с тем, как некоторые тут кричат, пищат, вопят, что вот Лукашенко заставляет всех из России вернуться, которые там работают, или нагружает их чем-то. Работаете, зарабатываете там деньги, присылаете сюда - это ваша работа, ваш вклад. Да, где-то может надо заплатить чуть больше за здравоохранение, хотя мы еще не подумали как. Речь идет о другом. Речь идет о бездельниках, которых у нас больше 400 тысяч, которые ни в России не работают, ни в Беларуси, ни в других странах Европейского союза. Это просто бездельники. Вот о них идет речь. Это же почти полмиллиона. А доживут до 60 лет - пенсию давай. А откуда пенсия? От нас с вами. Поэтому я их напрягаю - власти, чтобы мы приняли решительные меры, чтобы заставить человека работать. Каждый должен работать, приносить пользу себе, своей семье и государству. А ответственность государства понятна - это и дети, и образование, здравоохранение, оборона и безопасность, и многое другое. На это тоже нужны деньги. Если вы скажете, что для этого деньги не нужны, мы тратить не будем. Но только мы сделаем несколько быстрых шагов к тому, что происходит в Украине. Вот тогда уже надо в 10 раз больше денег, чтобы восстановить и органы безопасности, и обеспечить нормальную жизнь для людей.

Один из самых волнующих вопросов для людей — собственное жилье. Особенно актуальны квадратные метры для молодых семей. Кредиты неподъемны для начинающих специалистов. Президент призывает рассчитывать на свои силы.

Александр Лукашенко говорит откровенно: делаем, что можем.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Вы говорите, что вот льготный кредит там 4%. При инфляции в 20%, что такое 4%?! Это фактически подарок делает государство. Для того, чтобы делать подарки, вы должны в 5 раз больше платить налогов, вы, «Протос», конкретное предприятие, другие предприятия должны в 3-4 раза больше платить налогов, чтобы у меня была возможность создать этот фонд в бюджете и подарить молодым семьям, семьям с детьми, многодетным семьям и так далее. Но вы не можете платить налогов в 5 раз больше. Так откуда взять деньги, чтобы выдать молодым семьям? В больших объемах выдать. Этих денег нет. Печатать? Мы не печатаем деньги. В свое время допечатались. Хорошо, что вложили их в производство. Это обрушит национальную валюту в этот кризисный период, поэтому это очень серьезная вещь. Мы делаем по максимуму. Будет возможность, мы обязательно увеличим эту поддержку. Нельзя излишне помогать человеку, ибо он тогда перестает работать. Возьмите Россию, там уже мало кто надеется на государство.

На предприятии применяют нестандартные подходы при изготовлении технологически сложных конструкций. Многие из сотрудников — большие умы! Вот, Александр Черный закончил аспирантуру, задумывается о кандидатской диссертации. Президент напоминает: любая наука должна быть связана с «живым» производством.

Это могилевское предприятие в руках частника. Глава государства бизнесменов, которые создают такие производства, только поддерживает.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я никогда не выступал против частной собственности. Если у нас везде будет частник, пусть будет, но он должен сам, своими руками за собственные деньги создать предприятие. К приватизации у меня особое отношение. Мы приватизируем предприятия, но не скопом, как это было в России и по 10 раз в Украине. Если мы видим, что предприятие не работает или слабо работает, оно не удовлетворяет государство, мы предлагаем, если есть частник, который хочет его купить, но за бесценок, пожалуйста, покупай и работай. В стране должны быть честность и справедливость. И отношение нормальное к ним. Если комитет госконтроля придет, где-то посчитает — не так, руки ему заломает за спину, он будет идти и думать: зачем я это сделал, то есть он будет понимать, что это справедливо. Если у нас будет такая политика, как у некоторых соседей: у этого забрать и тому отдать, тогда никакого бизнеса частного не будет. Поэтому приходите, открывайте любые предприятия.

Было заметно, что работникам предприятия такой откровенный разговор с главой белорусского государства пришелся по душе. Уже напоследок могилевчане вручили Александру Лукашенко небольшой подарок на память. Металлическую пластину с гравировкой в виде подписи президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.